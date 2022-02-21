Патрушев поддержал признание "ЛДНР", но предложил провести перед этим переговоры с Байденом

"Переговоры надо вести с США. Все остальные будут делать то, что скажут США", – заявил Патрушев.
Он назвал войну на Донбассе "одним из локальных конфликтов", якобы организованным США.
"Поэтому единственная страна, с кем надо вести переговоры, – это США. Что касается "ДНР" и "ЛНР", народ натерпелся уже, мучить их нельзя. То, что Дума приняла такие решения, это справедливо. Мы должны поддержать решение, которое Дума рекомендует вам как президенту принять, – обратился он к президенту РФ Владимиру Путину. – Если мы это сделаем, мы и защитим тех людей, что там живут, и дадим им возможность спокойно работать. Целесообразно откликнуться на предложение [президента США Джо] Байдена провести переговоры, во время которых можно было бы сказать: "Вы все делали против "ДНР" и "ЛНР", а мы обязаны их поддержать. Если вы способны в кратчайший срок (можно обозначить два-три дня) прекратить всю эту кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог. И пусть тогда народ развивается, и пусть договариваются и реализуют не дорожную карту Минских соглашений, а план, чтобы по каждому пункту был краткий срок". Но убежден, что вам будет дан отрицательный ответ, с вами не согласятся, поэтому единственное решение – это признание", – заявил Патрушев.
Госдума России 15 февраля приняла обращение к Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
Верховная Рада обратилась к международным организациям и парламентам других стран с призывом не признавать какие-либо попытки России легализовать независимость незаконных образований и решительно осудить действия РФ, направленные на ухудшение ситуации с безопасностью.
Признание Госдумой РФ оккупационных структур в каком-либо формате означает явный отказ России от Минских соглашений, считают в Офисе президента Украины. В МИД Украины заявили, что признание "ЛДНР" будет иметь разрушительные последствия для международного правопорядка. В ведомстве отметили, что в случае принятия это решение не будет иметь никаких правовых последствий.
Путин, комментируя обращение Госдумы, заявил: "Я буду исходить из того, что мы должны сделать все для решения проблемы Донбасса, но сделать это все, прежде всего исходя из не до конца реализованных возможностей по выполнению Минских соглашений".
Обращение Госдумы осудили в Евросоюзе, НАТО и посольстве США в Киеве. Украинская сторона в связи с обращением Госдумы к Путину инициировала внеочередные консультации трехсторонней контактной группы.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились, за сутки боевики 66 раз нарушили режим тишины. 19 февраля на Донбассе боевики совершили 136 обстрелов, 20-го – 80.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 февраля заявила, что оккупанты вывозят из ОРДЛО людей пожилого возраста и детей "фактически насильно". 20 февраля она сообщила, что эвакуированные люди лишены права на достойные условия жизни. Женщины с детьми и пожилые люди почти двое суток находятся без еды и сна в неотапливаемых автобусах, а места временного размещения, где их планировали поселить, закрыты, рассказала она. 20 февраля министр обороны Украины Алексей Резников, ссылаясь на данные разведки, сообщил, что "эвакуированные" самостоятельно возвращаются домой.
21 февраля стало известно, что главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать "ЛДНР" "республиками".