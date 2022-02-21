Патрушев поддержал признание "ЛДНР", но предложил провести перед этим переговоры с Байденом

"Переговоры надо вести с США. Все остальные будут делать то, что скажут США", – заявил Патрушев.

Он назвал войну на Донбассе "одним из локальных конфликтов", якобы организованным США.

"Поэтому единственная страна, с кем надо вести переговоры, – это США. Что касается "ДНР" и "ЛНР", народ натерпелся уже, мучить их нельзя. То, что Дума приняла такие решения, это справедливо. Мы должны поддержать решение, которое Дума рекомендует вам как президенту принять, – обратился он к президенту РФ Владимиру Путину. – Если мы это сделаем, мы и защитим тех людей, что там живут, и дадим им возможность спокойно работать. Целесообразно откликнуться на предложение [президента США Джо] Байдена провести переговоры, во время которых можно было бы сказать: "Вы все делали против "ДНР" и "ЛНР", а мы обязаны их поддержать. Если вы способны в кратчайший срок (можно обозначить два-три дня) прекратить всю эту кровавую бойню, мы будем вести с вами диалог. И пусть тогда народ развивается, и пусть договариваются и реализуют не дорожную карту Минских соглашений, а план, чтобы по каждому пункту был краткий срок". Но убежден, что вам будет дан отрицательный ответ, с вами не согласятся, поэтому единственное решение – это признание", – заявил Патрушев.