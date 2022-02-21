Медведев заявил, что Зеленский не будет выполнять Минские соглашения из-за "боязни" не быть переизбранным на второй срок

"Если говорить о ситуации, которая сложилась вокруг "ДНР" и "ЛНР", то совершенно очевидно, во всяком случае, на мой взгляд, что... эти территории, в принципе, Украине не нужны. Во всяком случае это разменная карта в торговле за статус Украины. Жители этих территорий никакой помощи и поддержки от украинских властей уже много лет не получают, наоборот, подвергаются массовым репрессиям, которые заключаются в обстрелах, лишении элементарных благ, лишении элементарных прав человека", – заявил он.

Медведев добавил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы не хочет выполнять Минские соглашения в связи с тем, что опасается своего непереизбрания на следующий президентский срок.

"Можно сделать вывод, что Комплекс мер, которые зафиксированы в Минских соглашениях, выполняться не будет... Даже при наличии давления со стороны иностранных государств типа Франции, Германии... действующему президенту такого рода исполнение не нужно, поскольку оно будет препятствовать его переизбранию на должность президента, а он этого хочет больше всего на свете", – подытожил он.