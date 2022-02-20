19 февраля боевики на Донбассе 136 раз нарушили перемирие, есть погибшие и пострадавшие военные – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается восемь лет Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"19 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 136 нарушений, 116 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. [...] В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Четверо военнослужащих получили ранения разной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях. Один военнослужащий получил боевое травмирование", – говорится в сообщении.

В пресс-центре назвали 42 населенных пункта, в районе которых боевики вели обстрелы. Девять раз это произошло возле Счастья, а по семь раз – возле Новотроицкого и Троицкого.

Был также зафиксирован пролет беспилотника боевиков в Донецкой области.

"Особенно циничными" в штабе ООС назвали обстрелы контрольного пункта въезда и выезда (КПВВ) "Счастье", под прицельный огонь минометов и станковых противотанковых гранатометов объект попадал трижды за день.

"Обстрел КПВВ "Счастье" является нарушением международного законодательства и норм международного гуманитарного права. Этот коварный обстрел со стороны российских оккупационных подразделений является очередным свидетельством того, что оккупанты не соблюдают никаких международно-правовых норм. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", – рассказали военные.

За первые семь часов воскресенья, 20 февраля, боевики открывали огонь на Донбассе восемь раз, в семи случаях использовалось запрещенное Минскими договоренностями вооружение – артиллерия калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм и 120 мм.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", – подчеркнули в штабе ООС.

В субботу по состоянию на 20.00, по данным штаба ООС, было двое погибших и четверо раненых украинских военнослужащих.