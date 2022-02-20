Боррель не видит оснований верить заявлениям боевиков "ЛДНР" о планах нападения ВСУ. ЕС обратился к России

"Евросоюз не видит оснований для обвинений, исходящих из неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей, о возможном нападении со стороны Украины. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, проявлению сдержанности и деэскалации", – сказано в заявлении.

Боррель в очередной раз предупредил, что "любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь масштабные последствия и большие затраты в ответ, включая ограничительные меры, согласованные с партнерами".

"ЕС подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – подчеркнул представитель ЕС.

Он от имени Евросоюза призвал Россию к деэскалации путем отвода войск от границы с Украиной

"Эта эскалация в настоящее время усугубляется увеличением нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения на востоке Украины в последние дни. ЕС осуждает применение тяжелых вооружений и неизбирательные обстрелы жилых районов, что представляет собой явное нарушение Минских соглашений и международного гуманитарного права. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации", – объяснил Боррель.

В заявлении сказано, что "ЕС крайне обеспокоен тем, что инсценированные события, как отмечалось недавно, могут быть использованы в качестве предлога для возможной военной эскалации".

"Евросоюз также наблюдает активизацию усилий по манипулированию информацией для поддержки таких целей. В этом контексте мы твердо выражаем нашу поддержку Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, наблюдатели которой играют ключевую роль в усилиях по деэскалации. Эта миссия должна иметь возможность выполнять свой полный мандат без ограничений своей деятельности и свободы передвижения на благо и безопасность людей на востоке Украины", – подчеркнул Боррель.