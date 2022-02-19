Боевики на Донбассе с начала суток более 100 раз нарушили перемирие – штаб ООС

"Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 101 нарушение, 88 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, число погибших (двое) и раненых (четверо) украинских военнослужащих не изменилось за последние три часа.

Пресс-центр штаба назвал 40 населенных пунктов, в районе которых боевики открывали стрельбу в субботу. Чаще всего обстрелы фиксировались возле Новотроицкого (шесть раз), Счастья, Крымского и Троицкого (по пять раз).

"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", – подчеркнули в штабе ООС.

По состоянию на 17.00 штаб операции Объединенных сил сообщал о 70 нарушениях боевиками перемирия на Донбассе.