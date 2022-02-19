Боевики на Донбассе с начала суток более 100 раз нарушили перемирие – штаб ООС

"Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 101 нарушение, 88 из которых – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", – говорится в сообщении.
По данным штаба ООС, число погибших (двое) и раненых (четверо) украинских военнослужащих не изменилось за последние три часа.
Пресс-центр штаба назвал 40 населенных пунктов, в районе которых боевики открывали стрельбу в субботу. Чаще всего обстрелы фиксировались возле Новотроицкого (шесть раз), Счастья, Крымского и Троицкого (по пять раз).
"Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы со стороны врага", – подчеркнули в штабе ООС.
По состоянию на 17.00 штаб операции Объединенных сил сообщал о 70 нарушениях боевиками перемирия на Донбассе.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.