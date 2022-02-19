В России заявили о взорвавшихся на ее территории украинских снарядах. В Украине объяснили, что ВСУ не стреляли

По данным ведомства, один из снарядов якобы разрушил хозяйственную постройку в частном дворе хутора Маноцкий Тарасовского района. О пострадавших информации нет.

Следственный комитет РФ уже заявил, что стреляли с территории Украины, и возбудил уголовное дело "по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований".

"РИА Новости" со ссылкой на источники утверждает, что разорвавшийся в Тарасовском районе снаряд принадлежит системе "Град".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter опроверг причастность к инциденту Вооруженных сил Украины.

"Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила ни одного подобного обстрела. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ", – написал дипломат.