В России заявили о взорвавшихся на ее территории украинских снарядах. В Украине объяснили, что ВСУ не стреляли

По данным ведомства, один из снарядов якобы разрушил хозяйственную постройку в частном дворе хутора Маноцкий Тарасовского района. О пострадавших информации нет.
Следственный комитет РФ уже заявил, что стреляли с территории Украины, и возбудил уголовное дело "по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны украинских военизированных формирований".
"РИА Новости" со ссылкой на источники утверждает, что разорвавшийся в Тарасовском районе снаряд принадлежит системе "Град".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter опроверг причастность к инциденту Вооруженных сил Украины.
"Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию РФ. Украина не производила ни одного подобного обстрела. Мы призываем немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов, о которых сообщают российские СМИ", – написал дипломат.
Ми рішуче спростовуємо всі звинувачення у нібито попаданні українських снарядів на територію РФ. Україна не здійснювала жодних подібних обстрілів. Ми закликаємо негайно провести неупереджене міжнародне розслідування інцидентів, про які повідомляють російські ЗМІ.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 19, 2022
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18-го и 19-го февраля обстрелы на Донбассе продолжились. В частности, сегодня на 17.00 боевики, по данным штаба ООС, 70 раз нарушили перемирие, в результате обстрелов погибли двое и ранены четверо украинских военнослужащих.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.