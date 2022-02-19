В Донецк для подрывов жилых домов прибыли вагнеровцы, хотят обвинить Украину – украинская разведка

"По данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения вагнеровцев, которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", – говорится в сообщении.

В ОТУ "Восток" подчеркнули, что входящие в их состав военнослужащие "не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории".

"Деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей", – объяснили в ВСУ.