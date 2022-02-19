В Донецк для подрывов жилых домов прибыли вагнеровцы, хотят обвинить Украину – украинская разведка

"По данным разведки, в целях осуществления провокаций в Донецк прибыли подразделения вагнеровцев, которые совместно с российскими спецслужбами должны провести серию террористических актов, а именно подрыв жилых домов. Целью данных провокаций будет, конечно, обвинить Украину для дальнейшей эскалации", – говорится в сообщении.
В ОТУ "Восток" подчеркнули, что входящие в их состав военнослужащие "не планировали и не планируют никаких наступательных действий или других действий на временно-оккупированной территории".
"Деятельность военнослужащих группировки носит исключительно оборонительный характер, а применение оружия происходит только при угрозе жизни и здоровью наших воинов и мирных жителей", – объяснили в ВСУ.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждал, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Позже выяснилось, что главари террористических группировок записали свои "срочные" обращения об эвакуации жителей ОРДЛО, опубликованные 18 февраля, за двое суток до этого.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.