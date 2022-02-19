Боевики на Донбассе открыли огонь из тяжелого вооружения по своим позициям, чтобы обвинить в этом ВСУ – ОТГ "Восток"

Обстрел позиций ВСУ и разрывы в районе населенного пункта Пикузы были зафиксированы около 4.00 утра, сообщили в ОТГ "Восток" Фото: EPA

Об этом сообщается в Facebook оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Восток".

"Около 4.00 утра начался обстрел позиций украинских защитников в районе населенного пункта Водяное с направления населенного пункта Заиченко. По данным разведки, одновременно с этим были зафиксированы разрывы в районе населенного пункта Пикузы. Это свидетельствует о том, что оккупационные силы пытаются выдать обстрел своих позиций за ответный огонь наших военных", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты в очередной раз "продемонстрировали свое циничное и безразличное отношение к жизни и здоровью мирных жителей".

"Противник продолжает пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим собственные коварные действия", – подчеркнули в оперативно-тактической группировке "Восток".

Как сообщали в штабе ООС, за сутки 18 февраля боевики на Донбассе 66 раз нарушили режим тишины.

По состоянию на 9.00 19 февраля на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военнослужащий.