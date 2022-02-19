На Донбассе погиб украинский военный, он получил осколочное ранение

Командование ВСУ выразило соболезнования родным и близким погибшего.

С начала суток по состоянию на 9.00 на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня, 16 из них – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

"Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем. В Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно, "Орлан-10", с пересечением линии столкновения", – отметили в штабе.

В ВСУ подчеркнули, что оккупанты ведут огонь из населенных пунктов и размещают артиллерийские системы рядом с жилыми домами.

"Такими действиями враг пытается заставить подразделения ВСУ открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права", – подчеркнули украинские военные.

18 февраля боевики 66 раз нарушили режим тишины, 52 из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения.