На Донбассе 18 февраля зафиксировали более 65 нарушений – штаб ООС

В штабе ООС заявили, что украинские военные не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"Противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем, вооружение боевой машины пехоты и крупнокалиберные пулеметы. Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", в котором находилась гуманитарная колонна Управления верховного комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы", – отметили в релизе.

В результате обстрела КПВВ никто не пострадал.

В ООС пояснили, что боевики ведут огонь из населенных пунктов и размещают артиллерийские системы рядом с жилыми домами.

"Такими действиями враг пытается заставить подразделения Вооруженных сил Украины открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей. Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы международного гуманитарного права", – подчеркнули в штабе.

Потерь среди украинских военных 18 февраля не было.