В Луганске прогремел взрыв. Горит трубопровод "Дружба"

Взрыв произошел в 23.05 на северо-западе Луганска.
"РИА Новости" сообщило, что после взрыва загорелся трубопровод "Дружба". На место ЧП выехали сотрудники "Луганскгаза".
Видео взрыва опубликовало "РИА Новости" в Telegram.
Позже "РИА Новости" опубликовало еще одно видео с кадрами пожара.
Оккупационные власти Донецка заявили о минометном ударе по поселку Зайцево на окраине Горловки. Об этом сообщило агентство "Интерфакс". Боевики сообщили, что выпущено семь мин калибром 120 мм якобы украинскими военными.
Позже "Интерфакс" сообщил, что в Луганске произошел еще один взрыв. Он произошел Каменнобродском районе города через 40 минут после сообщений о первом.
Вечером 18 февраля в центре Донецка взорвалась машина начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова. В результате инцидента никто не пострадал.
Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк сообщил, что оккупанты организовали скопление детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации.
"По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных", – сказал он.
"Дружба" – крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов. Она была построена в 1960-х для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.
18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.
На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.
Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.
Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с "ЛДНР" и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.