В Луганске прогремел взрыв. Горит трубопровод "Дружба"

Взрыв произошел в 23.05 на северо-западе Луганска.

"РИА Новости" сообщило, что после взрыва загорелся трубопровод "Дружба". На место ЧП выехали сотрудники "Луганскгаза".

Видео взрыва опубликовало "РИА Новости" в Telegram.

Позже "РИА Новости" опубликовало еще одно видео с кадрами пожара.

Оккупационные власти Донецка заявили о минометном ударе по поселку Зайцево на окраине Горловки. Об этом сообщило агентство "Интерфакс". Боевики сообщили, что выпущено семь мин калибром 120 мм якобы украинскими военными.

Позже "Интерфакс" сообщил, что в Луганске произошел еще один взрыв. Он произошел Каменнобродском районе города через 40 минут после сообщений о первом.

Вечером 18 февраля в центре Донецка взорвалась машина начальника "народной милиции ДНР" Дениса Синенкова. В результате инцидента никто не пострадал.

Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк сообщил, что оккупанты организовали скопление детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации.

"По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных", – сказал он.