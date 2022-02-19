Боевики на Донбассе за сутки 66 раз нарушили режим тишины – штаб ООС

Боевики обстреляли более 30 населенных пунктов на линии соприкосновения, в частности в Донецкой области дважды – Болотенное из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм, дважды – Новоигнатовку из артиллерии калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, Старый Айдар – из артиллерии калибра 122 мм, пять рад – Староигнатовку, Чермалык – из автоматических станковых гранатометов. ПГТ Луганское обстреляли 11 раз.

"Особенно циничным был обстрел КПВВ "Счастье", на котором находилась гуманитарная колонна Управления верховного комиссара ООН. Враг применил минометы калибра 82 мм, автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Пострадавших гражданских лиц и личного состава КПВВ нет", – подчеркнули в релизе.

Потерь среди военнослужащих ОСС за минувшие сутки нет.

По состоянию на 7.00 19 февраля зафиксировано 12 нарушений.



