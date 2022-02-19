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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела на Донбассе около 50 населенных пунктов отключены от водоснабжения

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КП "Вода Донбасса" купит новое оборудование, поврежденное восстановлению не подлежит
КП "Вода Донбасса" купит новое оборудование, поврежденное восстановлению не подлежит
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В ходе обстрелов боевики повредили два трансформатора на насосной станции Южнодонбасского водопровода. Об этом 19 февраля сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, которые в общей сложности обслуживают порядка 50 населенных пунктов. В частности, речь идет о Белозерском, Мирнограде, Покровске, Селидово, Святогоровке, Мариуполе, Сартане.

"Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ. Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища", – уточнили в релизе.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, что обстрел произошел около 3.00.

"При предварительном осмотре оборудования станции обнаружено четыре попадания, в частности поврежденные трансформаторы. Ремонтные работы будут проведены после получения режима тишины и гарантий безопасности. В настоящее время компания "Вода Донбасса" занимается вопросами приобретения и доставки нового оборудования, поскольку поврежденное восстановлению не подлежит", – подчеркнул он.

Кириленко уточнил, что жесткость воды из Старокрымского водохранилища в два раза превышает нормативы.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/490229842659575

18 февраля боевики 66 раз нарушили режим тишины, 52 из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Боевики обстреляли более 30 населенных пунктов.

По состоянию на 9.00 19 февраля на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военный.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.

На этом фоне боевики "ЛНР" и "ДНР" объявили об эвакуации населения ОРЛО и ОРДО в Россию. Главарь боевиков "ЛНР" Леонид Пасечник, заявление которого опубликовали СМИ боевиков, в частности, утверждает, что Вооруженные силы Украины сформировали "внушительную ударную группировку" и якобы планируют "глубокий прорыв" в ОРЛО.

Журналисты обратили внимание, что в 2008 году за несколько дней до вторжения в Грузию Россия эвакуировала население Южной Осетии так же, как это происходит на Донбассе в 2022 году.

Президент РФ Владимир Путин призвал власти Украины к переговорам с "ЛДНР" и поручил выплачивать жителям ОРДЛО, прибывающим в РФ, деньги.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Теги: Украина, Донбасс, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, водоснабжение, Сартана, Селидово, война в Украине, война на Донбассе, Покровск, Вода Донбасса, Павел Кириленко, Мирноград
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