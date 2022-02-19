В результате обстрела на Донбассе около 50 населенных пунктов отключены от водоснабжения

Остановлена подача воды на четыре фильтровальные станции, которые в общей сложности обслуживают порядка 50 населенных пунктов. В частности, речь идет о Белозерском, Мирнограде, Покровске, Селидово, Святогоровке, Мариуполе, Сартане.

"Сотрудники КП "Компания "Вода Донбасса" обследуют повреждения оборудования для определения объема восстановительных работ. Фильтровальные станции Мариуполя переведены на водоснабжение из Старокрымского водохранилища", – уточнили в релизе.

Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в Facebook, что обстрел произошел около 3.00.

"При предварительном осмотре оборудования станции обнаружено четыре попадания, в частности поврежденные трансформаторы. Ремонтные работы будут проведены после получения режима тишины и гарантий безопасности. В настоящее время компания "Вода Донбасса" занимается вопросами приобретения и доставки нового оборудования, поскольку поврежденное восстановлению не подлежит", – подчеркнул он.

Кириленко уточнил, что жесткость воды из Старокрымского водохранилища в два раза превышает нормативы.

18 февраля боевики 66 раз нарушили режим тишины, 52 из них – с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Боевики обстреляли более 30 населенных пунктов.

По состоянию на 9.00 19 февраля на Донбассе зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела погиб украинский военный.