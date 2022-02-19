В СБУ заявили, что обострение на Донбассе является новым витком гибридной войны против Украины

В СБУ заявили, что в эскалации конфликта заинтересованы Россия и главари "ЛДНР" Фото: Служба безпеки України / Facebook

"Весь мир видит, что ради достижения своих интересов террористы, управляемые страной-агрессором, способны пойти на любые провокации, чтобы в очередной раз безосновательно обвинить Украину в обострении ситуации. Официально сообщаем: заявления пророссийских террористов о якобы планах украинских военных начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях являются фейком, инструментом для дестабилизации и не соответствуют действительности", – подчеркнули в релизе.

В СБУ добавили, что в эскалации конфликта заинтересованы Россия и главари "ЛДНР".

На фоне эскалации конфликта сотрудники СБУ несут службу в усиленном режиме.

"Служба безопасности Украины вместе с другими органами власти готова своевременно реагировать на любые сценарии дестабилизации", – отметили в сообщении.

СБУ также призвала украинцев не поддаваться панике и провокациям.

Вечером 18 февраля в центре Донецка взорвалась машина начальника "народной милиции "ДНР" Дениса Синенкова. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже боевики "ДНР" заявили о минометном обстреле Горловки якобы украинскими военными. Также в ночь на 19 февраля прогремел взрыв в Луганске, после него начался пожар на трубопроводе "Дружба".

Командующий операцией Объединенных сил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк сообщил, что оккупанты организовали скопление детей, женщин, пожилых людей под видом эвакуации.

"По данным нашей разведки, есть большая вероятность совершения террористических актов с целью гибели мирного населения и обвинения в этом украинских военных", – сказал он.

В ГУР Минобороны призвали жителей Донецка не покидать дома и не пользоваться транспортом из-за угрозы терактов.

Вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала жителей ОРДЛО выезжать на подконтрольную украинскому правительству территорию.