Попавший под обстрел детсад в Станице Луганской уже работает – глава местной администрации

"Где-то 2016–2017 годы, давно не было таких... Восторга от этого ни у кого нет. Да, есть разговоры: "Если бы я уехала, то…" Кто-то так воспринимает, кто-то – по-другому. Обстрелы явно не поднимают людям настроение. [...] Нечем их успокаивать. Они за пять лет натренированы уже", – сказал он.

Глава администрации отметил, что сейчас в поселке проживает около 9 тыс. жителей, в то время как до войны было 16 тыс. населения.

Он также ответил на вопрос, работает ли детский сад, в который боевики попали во время обстрела 17 февраля.

"Правая его часть, куда попал снаряд, не используется. Другая часть работает", – объяснил Зинченко.

Он отметил, что в связи с обстрелами в Станице Луганской есть проблемы с обеспечением электроэнергией и теплом.