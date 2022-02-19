Обострение на Донбассе, "эвакуация" в ОРДЛО, скандальный нацотбор на "Евровидение 2022". Главное за день

Ситуация на Донбассе осложняется второй день подряд Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

Обострение на Донбассе

За последние сутки боевики на Донбассе 60 раз нарушили режим тишины, в том числе 43 раза – применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение. По данным штаба операции Объединенных сил, стрельба велась в районе 30 населенных пунктов, многократно – по Станице Луганской.

Украинские военные отмечают, что боевики ведут стрельбу из мест рядом с жильем мирных граждан.

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе не смогла провести внеочередное заседание из-за отказа российской стороны.

Ответственность за эскалацию представитель Евросоюза возложил на боевиков, подчеркнув, что "украинская армия удерживает позиции".

"Эвакуация" в ОРДЛО

Главари группировок "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили о начале "эвакуации" населения в Россию из-за "эскалации ситуации" и якобы планах украинских военных освободить ОРДЛО "за четыре дня".

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что никаких приказов в Украине об освобождении силовым путем временно оккупированных территорий Донбасса нет. Данилов также сообщил об угрозе провокаций со стороны РФ.

Заявление об отсутствии планов наступления на Донбассе сделал также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Командующий операцией Объединенных сил Александр Павлюк предупредил, что по данным украинской разведки, боевики могут устроить террористический акт в месте скопления людей, которых якобы хотят эвакуировать.

Выяснилось также, что видеообращения Пушилина и Пасечника об "эвакуации" были сделаны 16 февраля, за два дня до публикации.

Информацией о подготовке наступления ВСУ не располагают также МИД Франции и Германии.

Увольнение Лодыгина

Наблюдательный совет Общественного уволил члена правления, главу оргкомитета национального украинского отбора на "Евровидение 2022" Ярослава Лодыгина, который также входил в жюри конкурса. Это произошло в связи со скандалом в финале.

После увольнения Лодыгин заявил, что "совпадение технических и человеческих ошибок привело к путанице при объявлении результатов, а недостаток общественного доверия превратил реакцию определенной части публики в кампанию по дискредитации Общественного, некоторых артистов, международных аудиторов" и его лично.

Глава ОГА и "братья" из РФ

Глава Закарпатской государственной администрации Виктор Микита во время внеочередной сессии областного совета заявил, что "население России – это наши братья". Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что "проведут соответствующее исследование, а при необходимости – расследование" слов закарпатского чиновника.

Тюрьма для брата Навального

Суд в Москве заменил брату находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального Олегу условный срок на реальный по делу о "нарушении санитарных норм" на акции протеста в Москве в январе 2021 года.

Финал для украинской теннисистки

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии вышли в финал парного разряда турнира WTA в Дубае.