Бульвар Шоубиз
 
18 февраля, 2022
 
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"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"

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Лодыгин (в центре) во время финала нацотбора входил в состав жюри
Лодыгин (в центре) во время финала нацотбора входил в состав жюри
Фото: Євробачення / Facebook

Наблюдательный совет Общественного 18 февраля уволил члена правления Ярослава Лодыгина после скандала с проведением украинского нацотбора на "Евровидение 2022". Об этом в Facebook сообщил секретарь наблюдательного совета Вадим Миский.

В публикации отмечается, что Лодыгин уволился по соглашению сторон. Он был главой оргкомитета нацотбора и вместе с певицами Тиной Кароль и Джамалой входил в состав жюри во время финала конкурса.

В заявлении Миского говорится, что Общественное готово в дальнейшем сотрудничать с Лодыгиным, но в другой роли.

https://www.facebook.com/vadym.miskyi/posts/7017920491583598

Глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа прокомментировала в Facebook увольнение Лодыгина.

"На заседании члены наблюдательного совета отмечали, что компания понесла репутационный ущерб. К участию в финале конкурса попали исполнители, по которым были обоснованы сомнения в нарушении правил нацотбора. Также обратили внимание на конфликт между полномочиями члена правления Лодыгина как председателя оргкомитета и его обязательствами как члена жюри", – написала она.

Остапа также отметила неуместность высказываний Лодыгина в финале нацотбора в адрес участников конкурса, украинской группы Kalush Orchestra – Лодыгин, оценивая их выступление, назвал коллектив представителями "людей из гор".

"Лодыгин, как глава оргкомитета нацотбора, взял на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Он объявил, что готов подать заявление об уходе. Наблюдательный совет поддержал это предложение, приняв решение о досрочном расторжении контракта", – резюмировала Остапа.

https://www.facebook.com/svitlana.ostapa/posts/4793175874100211

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022". Спустя несколько часов Общественное провело внеочередное заседание, на котором было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. 

Перед этим 16 февраля пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкар Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети "ВКонтакте" фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году.

17 февраля травести-дива Монро обратила внимание на то, что Псюк в прошлом употреблял наркотики.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, Джамала, отставка, скандал, Тина Кароль, увольнение, Вадим Миский, Ярослав Лодыгин, жюри, финал, Евровидение 2022
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