"Компания понесла репутационный ущерб". Общественное уволило главу оргкомитета Лодыгина после скандала с нацотбором на "Евровидение 2022"

Лодыгин (в центре) во время финала нацотбора входил в состав жюри Фото: Євробачення / Facebook

В публикации отмечается, что Лодыгин уволился по соглашению сторон. Он был главой оргкомитета нацотбора и вместе с певицами Тиной Кароль и Джамалой входил в состав жюри во время финала конкурса.

В заявлении Миского говорится, что Общественное готово в дальнейшем сотрудничать с Лодыгиным, но в другой роли.

Глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Светлана Остапа прокомментировала в Facebook увольнение Лодыгина.

"На заседании члены наблюдательного совета отмечали, что компания понесла репутационный ущерб. К участию в финале конкурса попали исполнители, по которым были обоснованы сомнения в нарушении правил нацотбора. Также обратили внимание на конфликт между полномочиями члена правления Лодыгина как председателя оргкомитета и его обязательствами как члена жюри", – написала она.

Остапа также отметила неуместность высказываний Лодыгина в финале нацотбора в адрес участников конкурса, украинской группы Kalush Orchestra – Лодыгин, оценивая их выступление, назвал коллектив представителями "людей из гор".

"Лодыгин, как глава оргкомитета нацотбора, взял на себя ответственность за сложившуюся ситуацию. Он объявил, что готов подать заявление об уходе. Наблюдательный совет поддержал это предложение, приняв решение о досрочном расторжении контракта", – резюмировала Остапа.