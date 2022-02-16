Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш заявила, что снимает свою кандидатуру с участия в конкурсе

Алина Паш: Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории Фото: Alina Pash / Instagram

Паш заявила, что является гражданкой Украины, соблюдает законы страны и "старается нести традиции и ценности Украины в мир".

"Во что вылилась эта история – это совсем не то, что я вкладывала в свою песню. Я артистка, а не политик. У меня нет армии пиарщиков, менеджеров, юристов, чтобы противостоять всей этой атаке и натиску, взлому моих социальных сетей, угрозам. А также абсолютно неприемлемым формулировкам, которые позволяют себе люди, не разобравшись в ситуации и забыв о достоинстве каждого гражданина Украины. Я не хочу этой виртуальной войны и хейта. Главная война сейчас – внешняя, пришедшая в мою страну в 2014 году. Я не хочу дальше быть в этой грязной истории. С тяжелым сердцем я снимаю свою кандидатуру как представителя Украины в конкурсе "Евровидение". К сожалению. Мне очень жаль", – написала она.

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Перед этим певица сообщила, что получила ответ от Госпогранслужбы о пересечении ею админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. Выяснилось, что такая информация в базе ГПСУ хранится пять лет и выдать такую справку ведомство не может.

"Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-либо другой из нас. Что я видела? Справка. На вид – официальная. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка ненастоящая, никто из команды не имел. Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Общественному, неизвестно. Если справка, переданная членом нашей команды Общественному, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны мы готовы помогать в установлении истины", – написала Паш.