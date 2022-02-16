  "Я не переживала, что могут быть проблемы". Паш прокомментировала скандал с предоставлением фальшивой справки для Общественного

Паш: Это сделал член команды, с которым у меня нет желания работать Фото: alinapash / Instagram

По словам Паш, говорится в сюжете, для нее стало сюрпризом, что справка оказалась фальшивой. При этом певица подчеркнула, что документ брала не она, а "кто-то из ее команды". Имя этого человека артистка не называет.

"Это сделал член команды, с которым у меня нет желания работать после такого низкого поступка. Я, в принципе, не переживала, что могут быть какие-то проблемы с этой справкой, потому что я знаю, что нормально пересекала границу на автобусе. Конечно, я расстроена, что такое происходит", – заявила артистка.

Паш подчеркнула, что лично обратилась к пограничникам с запросом о предоставлении справки о ее легальном въезде в Крым.

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15 февраля, говорится в сюжете ТСН на "1+1", певица отказывалась комментировать заявление пограничников.

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