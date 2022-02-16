Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
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"Просто аплодировал". После скандала с Паш в сети показали фото участника Kalush Orchestra на Красной площади в Москве. Он отреагировал

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Kalush Orchestra заняли в нацотборе на "Евровидение 2022" второе место
Kalush Orchestra заняли в нацотборе на "Евровидение 2022" второе место
Фото: kalush.orchestra / Instagram

Сопилкар украинской группы Kalush Orchestra, которая заняла второе место в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", Тимофей Музычук в 2015 году на своей странице в российской соцсети "ВКонтакте" разместил фото, на котором запечатлен на Красной площади в Москве (Россия). На это 15 февраля первыми обратили внимание администраторы фан-страницы нацотбора eurovision.ua.

Издание "ГОРДОН" публикует скриншот этого фото, которое действительно размещено на странице музыканта во "ВКонтакте".

Скриншот: Тимофій Музичук / ВК
Скриншот: Тимофій Музичук / ВК

Музычук отреагировал на публикацию в сети – в тот же день в Instagram Stories группы Kalush он записал обращение, в котором заявил, что снимок был сделан в 2013 году, когда он посетил столицу РФ в составе массовки. 

"В 2013 году я действительно был в России на концерте ректора Киевского университета культуры Михаила Поплавского как массовка – просто аплодировал, не выступал. И в этом же году выступал в Краснодаре. И после 13-го в России вообще не был", – заявил Музычук.

Скриншот: kalush.official / Instagram

Скриншот: kalush.official / Instagram

Артист отметил, что у пограничников "есть все пруфы".

Скриншот: kalush.official / Instagram

Скриншот: kalush.official / Instagram


Контекст:

12 февраля 2022 года в Украине состоялся нацотбор на "Евровидение 2022". Победительницей стала украинская певица Алина Паш с композицией "Тіні забутих предків", набрав в итоге 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. 

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Кроме того Kalush Orchestra после объявления победителя заявили о фальсификации голосов и потребовали доказательств справедливого голосования. Член правления Общественного Ярослав Лодыгин, который был одним из членов жюри, 13 февраля опроверг их подозрения.

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало Алине Паш справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. 

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении. Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. "Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Россия, Евровидение, Михаил Поплавский, Москва, концерт, пограничники, Краснодар, соцсети, скандал, Красная площадь, Алина Паш, нацотбор, соцсеть, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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