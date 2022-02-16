"Просто аплодировал". После скандала с Паш в сети показали фото участника Kalush Orchestra на Красной площади в Москве. Он отреагировал

Издание "ГОРДОН" публикует скриншот этого фото, которое действительно размещено на странице музыканта во "ВКонтакте".

Скриншот: Тимофій Музичук / ВК

Музычук отреагировал на публикацию в сети – в тот же день в Instagram Stories группы Kalush он записал обращение, в котором заявил, что снимок был сделан в 2013 году, когда он посетил столицу РФ в составе массовки.

"В 2013 году я действительно был в России на концерте ректора Киевского университета культуры Михаила Поплавского как массовка – просто аплодировал, не выступал. И в этом же году выступал в Краснодаре. И после 13-го в России вообще не был", – заявил Музычук.

Скриншот: kalush.official / Instagram



Артист отметил, что у пограничников "есть все пруфы".

Скриншот: kalush.official / Instagram





