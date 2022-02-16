"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ

"Мы выяснили внутри команды обстоятельства, которые дали основания для заявления спикера ГПСУ о нелегитимной справке. Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-либо другой из нас. Что я видела? Справка. На вид – официальная. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка ненастоящая, никто из команды не имел, – написала она. – Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Общественному, неизвестно. Если справка, переданная членом нашей команды Общественному, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны мы готовы помогать в установлении истины".

Певица также попросила прощения за сложившуюся ситуацию.

"Понимаю, что человеком из моей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима. Я гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах. Сегодня я разрываю отношения с моим директором, этим уже занимаются юристы", – отметила она.

Фото: alinapash / Instagram

"Ответ на свой собственный запрос в ГПСУ я получила сегодня в 11.00. Сейчас справка – у Общественного вещателя", – подытожила она.

В документе указано, что Главный центр обработки информации ГПСУ не может предоставить запрашиваемую Паш информацию.

"Информация в базе данных хранится на протяжении пяти лет", – написано в документе.