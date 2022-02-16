Бульвар Шоубиз
 
16 февраля, 2022
 
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"Информация в базе хранится пять лет". Победительница нацотбора на "Евровидение 2022" Паш передала Общественному новую справку от ГПСУ

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Паш: Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Общественному, неизвестно
Паш: Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Общественному, неизвестно
Фото: alinapash / Instagram

Победительница украинского нацотбора на "Евровидение 2022" 16 февраля заявила в Instagram, что лично получила справку в Государственной пограничной службе Украины о легальном въезде в Крым в 2015 году. Артистка разместила фото документа, а также сняла на видео свое пребывание в ведомстве.

"Мы выяснили внутри команды обстоятельства, которые дали основания для заявления спикера ГПСУ о нелегитимной справке. Оказалось, что пока мы ждали официальный ответ на мой запрос от пограничной службы, член моей команды пытался найти эту информацию как можно быстрее и выбрал не тот путь, который согласовала бы я или кто-либо другой из нас. Что я видела? Справка. На вид – официальная. В ней были настоящие даты въезда во временно оккупированный Крым, правильно указанный КПВВ "Чаплинка", через который я пересекала административную границу. Оснований считать, что справка ненастоящая, никто из команды не имел, – написала она. – Каким образом, как и откуда член нашей команды мог получить документ, предоставленный Общественному, неизвестно. Если справка, переданная членом нашей команды Общественному, поддельная или ложная, свои выводы должны сделать правоохранительные органы и суд. Со своей стороны мы готовы помогать в установлении истины".

Певица также попросила прощения за сложившуюся ситуацию.

"Понимаю, что человеком из моей команды двигало желание помочь, но такого рода помощь недопустима. Я гражданка Украины, я соблюдаю законы, поддерживаю традиции, несу Украину в мир! Для меня достоинство и честь гораздо важнее, чем победы в любых конкурсах. Сегодня я разрываю отношения с моим директором, этим уже занимаются юристы", – отметила она.

Фото: alinapash / Instagram
Фото: alinapash / Instagram

"Ответ на свой собственный запрос в ГПСУ я получила сегодня в 11.00. Сейчас справка – у Общественного вещателя", – подытожила она.

В документе указано, что Главный центр обработки информации ГПСУ не может предоставить запрашиваемую Паш информацию.

"Информация в базе данных хранится на протяжении пяти лет", – написано в документе.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Победительницей конкурса стала украинская певица Алина Паш с композицией "Тіні забутих предків", набравшая 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора сообщили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор. Паш сказала, что запрос на получение документа делал представитель ее команды. Также она подала аналогичный запрос лично.

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. 

Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. "Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, Крым, пограничники, ГПСУ, скандал, Сергей Стерненко, Алина Паш, нацотбор, Евровидение 2022
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