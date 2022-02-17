  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"

Травести-дива Монро о солисте Kalush Orchestra: Теперь ясно, откуда у "Калуша" такой зашкальный борзометр Фото: monritta / Instagram, kalush.official / Instagram

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. Музыканты пока что не дали официальный ответ, обратившись за помощью в принятии решения к поклонникам – сейчас в их Telegram-канале проходит голосование о том, стоит ли группе принимать предложение Общественного. На момент написания публикации в нем проголосовало порядка 34 тыс. фолловеров.

По мнению травести-дивы, происходящие вокруг нацотбора события ведут к тому, что Украина не будет принимать участие в международном песенном конкурсе.

"Украина в этом году пролетает мимо "Евровидения 2022". В сети активно раскручивают видос полугодичной давности, в котором солист Kalush Orchestra [Олег Псюк] откровенно рассказывает, как висел на наркоте и лихо торговал ею", – написала она.

Артистка отметила, что это противоречит правилам конкурса – в частности, указанным в пункте 4.4, в котором говорится, что участник должен обеспечить "отсутствие в прошлом незаконных, неэтических, ненадлежащих или оскорбляющих творческую или профессиональную деятельность поведения или высказываний".

"Такая х...йня, малята. Хотя теперь ясно, откуда у "Калуша" такой зашкальный борзометр. Но хоть честный", – резюмировала она.

Вероятно, под этим травести-дива подразумевала то, что после объявления результатов участники Kalush Orchestra заявили о фальсификации голосов и потребовали доказательств справедливого голосования. Член правления Общественного Ярослав Лодыгин, который был одним из членов жюри, 13 февраля опроверг их подозрения.

16 февраля пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкарь Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети "ВКонтакте" фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году.

По словам травести-дивы, речь идет об интервью Псюка, которое 21 мая 2021 года было опубликовано на YouTube-канале "У_Мищенко". В ролике Псюк признался, что занимался употреблением и продажей нелегальных наркотических веществ.



По словам 27-летнего артиста, впервые он попробовал наркотики в 16 лет, но сейчас не употребляет.

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