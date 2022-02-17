Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
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"Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"

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Травести-дива Монро о солисте Kalush Orchestra: Теперь ясно, откуда у "Калуша" такой зашкальный борзометр
Травести-дива Монро о солисте Kalush Orchestra: Теперь ясно, откуда у "Калуша" такой зашкальный борзометр
Фото: monritta / Instagram, kalush.official / Instagram

Украинская травести-дива Монро 17 февраля в Facebook прокомментировала скандал вокруг нацотбора на "Евровидение 2022", связанный с принятым 16 февраля решением оргкомитета о прекращении участия победительницы конкурса Алины Паш из-за предоставления организаторам фальшивых документом о якобы легальном посещении временно оккупированного РФ Крыма.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе. Музыканты пока что не дали официальный ответ, обратившись за помощью в принятии решения к поклонникам – сейчас в их Telegram-канале проходит голосование о том, стоит ли группе принимать предложение Общественного. На момент написания публикации в нем проголосовало порядка 34 тыс. фолловеров.

По мнению травести-дивы, происходящие вокруг нацотбора события ведут к тому, что Украина не будет принимать участие в международном песенном конкурсе. 

"Украина в этом году пролетает мимо "Евровидения 2022". В сети активно раскручивают видос полугодичной давности, в котором солист Kalush Orchestra [Олег Псюк] откровенно рассказывает, как висел на наркоте и лихо торговал ею", – написала она. 

Артистка отметила, что это противоречит правилам конкурса – в частности, указанным в пункте 4.4, в котором говорится, что участник должен обеспечить "отсутствие в прошлом незаконных, неэтических, ненадлежащих или оскорбляющих творческую или профессиональную деятельность поведения или высказываний". 

"Такая х...йня, малята. Хотя теперь ясно, откуда у "Калуша" такой зашкальный борзометр. Но хоть честный", – резюмировала она.

Вероятно, под этим травести-дива подразумевала то, что после объявления результатов участники Kalush Orchestra заявили о фальсификации голосов и потребовали доказательств справедливого голосования. Член правления Общественного Ярослав Лодыгин, который был одним из членов жюри, 13 февраля опроверг их подозрения.

16 февраля пользователи сети обратили внимание на то, что сопилкарь Тимофей Музычук в 2015 году публиковал в соцсети "ВКонтакте" фото, сделанное на Красной площади в Москве (РФ). Артист в ответ заявил, что был там в 2013 году.

https://www.facebook.com/monroe.diva/posts/4938669832858669

По словам травести-дивы, речь идет об интервью Псюка, которое 21 мая 2021 года было опубликовано на YouTube-канале "У_Мищенко". В ролике Псюк признался, что занимался употреблением и продажей нелегальных наркотических веществ. 

По словам 27-летнего артиста, впервые он попробовал наркотики в 16 лет, но сейчас не употребляет.

ВИДЕО
Видео: У_МИЩЕНКО / YouTube
Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. Кроме Паш и Kalush Orchestra, участие в нацотборе принимали Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки сначала заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении, а затем обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022". Спустя несколько часов после этого Общественное заявило, что провело внеочередное заседание, на котором было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, наркотики, скандал, Алина Паш, травести-дива Монро, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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