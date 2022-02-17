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17 февраля, 2022
 
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"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"

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Павленко о "Евровидении 2022": Украину там очень сильно ждут
Павленко о "Евровидении 2022": Украину там очень сильно ждут
Фото: monokatee / Instagram

Катерина Павленко, фронтвумен украинской группы Go-A, которая заняла пятое место на "Евровидении 2021", 17 февраля в интервью изданию "Сегодня" прокомментировала решение Общественного о прекращении участия победительницы конкурса, певицы Алины Паш после предоставления оргкомитету членами ее команды фальшивой справки о легальном въезде в Крым в 2015 году.

По словам артистки, ей бы не хотелось, чтобы из-за этого скандала Украина не принимала участия в "Евровидении", как это уже было в 2019 году. 

"Украину там очень сильно ждут. После нашего выступления мы до сих пор получаем сообщения от еврофанов, Украина для них открылась совсем с другой стороны. Так что хотелось бы продолжать эту историю успешно", – отметила Павленко.

Комментируя решение Общественного о прекращении участия Паш в конкурсе, Павленко заявила, что организаторы должны были обратить внимание на то, что певица в 2015 году ездила выступать в Крым.

"Очень странно, что на это закрыли глаза. Ведь было ясно, что общество будет очень неоднозначно реагировать на эту ситуацию. Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит и что украинцы забыли об этой истории?" – отметила артистка.

Павленко считает, что сейчас есть большая вероятность, что нацотбор в Украине могут признать "слишком политизированным и вообще дисквалифицировать".

"Нужно сделать выводы и тщательнее относиться к отбору, и если Общественное уже поставило определенные правила, которым должен соответствовать участник, то нужно их [участников] качественно проверять. Украинцам очень важно, кто будет представлять их, ведь они воспринимают это не просто как выступление артиста на конкурсе, а как человека, который за всех [украинцевпокажет, "что такое Украина", – подытожила она.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. Кроме Паш, участие в нацотборе принимали Kalush OrchestraMichael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора сообщили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор. Паш сказала, что запрос на получение документа делал представитель ее команды. Также она подала аналогичный запрос лично.

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. "Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки сначала заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении, а затем обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022". Спустя несколько часов после ее заявление Общественное заявило, что провело внеочередное заседание, на котором было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась.

17 февраля Общественное предложило представлять Украину на "Евровидении 2022" группе Kalush Orchestra, которая заняла второе место в нацотборе.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, конкурс, скандал, Алина Паш, нацотбор, Катерина Павленко, Евровидение 2021, Евровидение 2022, Kalush Orchestra
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