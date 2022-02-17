"Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит?" Павленко из Go-A высказалась о скандале вокруг нацотбора на "Евровидение 2022"

По словам артистки, ей бы не хотелось, чтобы из-за этого скандала Украина не принимала участия в "Евровидении", как это уже было в 2019 году.

"Украину там очень сильно ждут. После нашего выступления мы до сих пор получаем сообщения от еврофанов, Украина для них открылась совсем с другой стороны. Так что хотелось бы продолжать эту историю успешно", – отметила Павленко.

Комментируя решение Общественного о прекращении участия Паш в конкурсе, Павленко заявила, что организаторы должны были обратить внимание на то, что певица в 2015 году ездила выступать в Крым.

"Очень странно, что на это закрыли глаза. Ведь было ясно, что общество будет очень неоднозначно реагировать на эту ситуацию. Неужели они думали, что никто ничего не заподозрит и что украинцы забыли об этой истории?" – отметила артистка.

Павленко считает, что сейчас есть большая вероятность, что нацотбор в Украине могут признать "слишком политизированным и вообще дисквалифицировать".

"Нужно сделать выводы и тщательнее относиться к отбору, и если Общественное уже поставило определенные правила, которым должен соответствовать участник, то нужно их [участников] качественно проверять. Украинцам очень важно, кто будет представлять их, ведь они воспринимают это не просто как выступление артиста на конкурсе, а как человека, который за всех [украинцев] покажет, "что такое Украина", – подытожила она.