Бульвар Шоубиз
 
17 февраля, 2022
 
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"Очень хочется любить страну, но сами видите", "Позор". Реакция шоу-бизнеса на скандал с победительницей нацотбора на "Евровидение 2022" Паш

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Паш 12 февраля победила в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", а 16 февраля Общественное прекратило ее участие из-за предоставления фальшивого документа
Паш 12 февраля победила в украинском нацотборе на "Евровидение 2022", а 16 февраля Общественное прекратило ее участие из-за предоставления фальшивого документа
Фото: alinapash / Instagram

16 февраля в день единения Общественное сообщило о прекращении участия победительницы нацотбора на "Евровидение 2022", певицы Алины Паш после предоставления оргкомитету членами ее команды фальшивой справки о легальном въезде в Крым в 2015 году. Издание "ГОРДОН" собрало реакцию представителей украинского шоу-бизнеса на скандал с певицей.

Украинская актриса Ольга Сумская в Facebook обвинила пользователей соцсетей в травле певицы.

"Единство – это когда свои не травят своих, которые могли принести успех Украине. Именно вы лишили Алину Паш этого шанса", – написала Сумская.

https://www.facebook.com/osumska/posts/4902499763164401

Украинский бизнесмен, актер, меценат и блогер Гарик Корогодский заявил, что если не прокомментирует ситуацию, то потом будет корить себя за это.

"Скажу, чтобы потом не корить себя за молчание. Не до х...я ли вы требуете от людей? То Алина Паш недостаточно украинская, то [боксер Александр] Усик не тому богу молится, то на Олимпийских играх не тому руку пожали. То спросите: "Чей Крым" и в глаза заглядываете, ждете ответа, что Крым – Украина. А Крым давно не наш, к огромному сожалению, в том числе вашими молитвами. Попуститесь уже", – написал он.

https://www.facebook.com/garik.korogodskiy/posts/10221242546557881

Украинский певец Nikita Lomakin (Никита Ломакин) в Instagram Stories также отреагировал на ситуацию с Паш.

"Очень хочется любить свою страну, вкладывать для нее, создавать, быть достойным гражданином. Но сами видите, что ты получаешь в результате. Очень жаль, смириться с этим очень сложно", – написал он, отметив в публикации страницу Паш.

Скриншот: nikitalomakinofficial / Instagram
Скриншот: nikitalomakinofficial / Instagram

Дочь украинского продюсера Константина Меладзе, участница нового сезона шоу "Голос країни" Лия Меладзе в в Instagram Stories написала, что считает Паш сильнейшей певицей.

"Ну как так? Она сильнейшая, песня потрясающая. Это то, что могло принести победу и тронуло бы каждого. в моих глазах она победительница", – написала Лия Меладзе.

Скриншот: meladzeliya / Instagram
Скриншот: meladzeliya / Instagram

Украинский продюсер Вадим Лисица в комментарии "24 каналу" заявил, что в ситуации с Паш виноваты организаторы нацотбора.

"У меня вопрос к организаторам. Как они вообще могли допустить Паш к конкурсу, если не проверили, была или не была она в Крыму, как она туда доехала – через Россию или через Украину? Вы сами эти правила выдумали. Будьте добры, придерживайтесь, проверяйте, – завил он. – Скорее всего, никто никуда не поедет. Я считаю, что во всей этой истории максимальную ответственность должно нести Общественное и все люди, которые занимались нацотбором на "Евровидение 2022", потому что это страшный позор. Это позор всей системе, которая там образовалась".

Украинский активист Сергей Стерненко, который первым заявил, что Паш предоставила организаторам фальшивую справку о легальном въезде в Крым, также отреагировал на прекращения участия Паш в нацотборе.

"Господи, похоже, Паш и по поводу снятия своей кандидатуры с конкурса соврала. Нет, на "Евровидение" она не поедет. Но Общественное утверждает, что это из-за ее дисквалификации за подделку документов, а не потому, что она сама захотела сняться", – написал он.

https://www.facebook.com/sternenko/posts/3212927732316887


Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. Кроме Паш, участие в нацотборе принимали Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless и Kalush Orchestra.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора сообщили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор. Паш сказала, что запрос на получение документа делал представитель ее команды. Также она подала аналогичный запрос лично.

15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году. 

Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. "Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки сначала заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении, а затем обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.

16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022". Спустя несколько часов после ее заявление Общественное заявило, что провело внеочередное заседание, на котором было принято решение о прекращении участия Паш, с чем она согласилась. Новый представитель Украины будет выбран на внеочередном заседании оргкомитета 18 февраля.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Россия, Евровидение, Крым, Госпогранслужба, аннексия, активист, Гарик Корогодский, Ольга Сумская, Сергей Стерненко, Вадим Лисица, Алина Паш, нацотбор, Андрей Демченко, жюри, Евровидение 2022, Wellboy, Лия Меладзе
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