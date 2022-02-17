"Очень хочется любить страну, но сами видите", "Позор". Реакция шоу-бизнеса на скандал с победительницей нацотбора на "Евровидение 2022" Паш

Украинская актриса Ольга Сумская в Facebook обвинила пользователей соцсетей в травле певицы.

"Единство – это когда свои не травят своих, которые могли принести успех Украине. Именно вы лишили Алину Паш этого шанса", – написала Сумская.

Украинский бизнесмен, актер, меценат и блогер Гарик Корогодский заявил, что если не прокомментирует ситуацию, то потом будет корить себя за это.

"Скажу, чтобы потом не корить себя за молчание. Не до х...я ли вы требуете от людей? То Алина Паш недостаточно украинская, то [боксер Александр] Усик не тому богу молится, то на Олимпийских играх не тому руку пожали. То спросите: "Чей Крым" и в глаза заглядываете, ждете ответа, что Крым – Украина. А Крым давно не наш, к огромному сожалению, в том числе вашими молитвами. Попуститесь уже", – написал он.

Украинский певец Nikita Lomakin (Никита Ломакин) в Instagram Stories также отреагировал на ситуацию с Паш.

"Очень хочется любить свою страну, вкладывать для нее, создавать, быть достойным гражданином. Но сами видите, что ты получаешь в результате. Очень жаль, смириться с этим очень сложно", – написал он, отметив в публикации страницу Паш.

Скриншот: nikitalomakinofficial / Instagram

Дочь украинского продюсера Константина Меладзе, участница нового сезона шоу "Голос країни" Лия Меладзе в в Instagram Stories написала, что считает Паш сильнейшей певицей.

"Ну как так? Она сильнейшая, песня потрясающая. Это то, что могло принести победу и тронуло бы каждого. в моих глазах она победительница", – написала Лия Меладзе.

Скриншот: meladzeliya / Instagram

Украинский продюсер Вадим Лисица в комментарии "24 каналу" заявил, что в ситуации с Паш виноваты организаторы нацотбора.

"У меня вопрос к организаторам. Как они вообще могли допустить Паш к конкурсу, если не проверили, была или не была она в Крыму, как она туда доехала – через Россию или через Украину? Вы сами эти правила выдумали. Будьте добры, придерживайтесь, проверяйте, – завил он. – Скорее всего, никто никуда не поедет. Я считаю, что во всей этой истории максимальную ответственность должно нести Общественное и все люди, которые занимались нацотбором на "Евровидение 2022", потому что это страшный позор. Это позор всей системе, которая там образовалась".

Украинский активист Сергей Стерненко, который первым заявил, что Паш предоставила организаторам фальшивую справку о легальном въезде в Крым, также отреагировал на прекращения участия Паш в нацотборе.

"Господи, похоже, Паш и по поводу снятия своей кандидатуры с конкурса соврала. Нет, на "Евровидение" она не поедет. Но Общественное утверждает, что это из-за ее дисквалификации за подделку документов, а не потому, что она сама захотела сняться", – написал он.



