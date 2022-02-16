Общественное дисквалифицировало Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании

В заявлении оргкомитета говорится, что певица нарушила правила проведения нацотбора, предоставив организатором недостоверную информацию.

К такому выводу организаторы конкурса пришли после того, как получили официальный ответ от Государственной пограничной службы Украины о непредоставлении певице тех документов, которые она и ее команда передали в оргкомитет в качестве доказательства легального въезда в Крым в 2015 году.

"Правила национального отбора предусматривает, что в случае фиксации факта предоставления участником недостоверной информации или сокрытия информации либо других существенных обстоятельств по отношению к участнику Общественное вправе прекратить участие в отборе участника в любое время", – говорится в заявлении.

По словам организаторов, певица выразила согласие с решением о ее дисквалификации.

В заявлении отмечается, что Общественное после дисквалификации победителя имеет право выбрать представителя Украины на "Евровидении 2022" из числа других финалистов – кроме Паш, участие в нацотборе принимали Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless и Kalush Orchestra.

Решение о новом представителе Украины на "Евровидении 2022" будет принято на заседании Наблюдательного совета НОТУ 18 февраля.

"Возможно ли, что Украину на "Евровидении" будет представлять [занявшая в нацтборе второе место группа] Kalush Orchestra? Да, если оргкомитет примет такое решение. Если первое место было с мошенничеством и этого участника дисквалифицируют, соответственно, и победителем становится другой", – заявил во время внеочередного заседания глава правления Общественного Николай Чернотицкий, сообщает "24 канал".