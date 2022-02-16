Общественное дисквалифицировало Паш – она согласилась. Нового представителя Украины на "Евровидение 2022" выберут на внеочередном заседании

В заявлении оргкомитета говорится, что певица нарушила правила проведения нацотбора, предоставив организатором недостоверную информацию.
К такому выводу организаторы конкурса пришли после того, как получили официальный ответ от Государственной пограничной службы Украины о непредоставлении певице тех документов, которые она и ее команда передали в оргкомитет в качестве доказательства легального въезда в Крым в 2015 году.
"Правила национального отбора предусматривает, что в случае фиксации факта предоставления участником недостоверной информации или сокрытия информации либо других существенных обстоятельств по отношению к участнику Общественное вправе прекратить участие в отборе участника в любое время", – говорится в заявлении.
По словам организаторов, певица выразила согласие с решением о ее дисквалификации.
В заявлении отмечается, что Общественное после дисквалификации победителя имеет право выбрать представителя Украины на "Евровидении 2022" из числа других финалистов – кроме Паш, участие в нацотборе принимали Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless и Kalush Orchestra.
Решение о новом представителе Украины на "Евровидении 2022" будет принято на заседании Наблюдательного совета НОТУ 18 февраля.
"Возможно ли, что Украину на "Евровидении" будет представлять [занявшая в нацтборе второе место группа] Kalush Orchestra? Да, если оргкомитет примет такое решение. Если первое место было с мошенничеством и этого участника дисквалифицируют, соответственно, и победителем становится другой", – заявил во время внеочередного заседания глава правления Общественного Николай Чернотицкий, сообщает "24 канал".
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных.
Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.
Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке, предоставленной ГПСУ, написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.
14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. Реагируя на его заявление, организаторы нацотбора сообщили, что до завершения проверки не будут подписывать с ней договор. Паш сказала, что запрос на получение документа делал представитель ее команды. Также она подала аналогичный запрос лично.
15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.
Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. "Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.
Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки сначала заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении, а затем обвинили в случившемся члена команды. По словам Паш, им стал ее директор. Артистка заявила, что расторгла с ним сотрудничество.
16 февраля певица обнародовала новую справку от пограничников, в которой отсутствовала информация о легальном въезде в Крым. После этого Паш заявила, что не будет представлять Украину на "Евровидении 2022".
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.