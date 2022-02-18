Общественное пересмотрит правила проведения нацотбора на "Евровидение" после скандала с Алиной Паш

Чего именно будут касаться изменения в правилах, Чернотицкий не уточнил.
На вопрос, планирует ли Украина перейти к такому формату проведения конкурса, когда сам вещатель определяет участника "Евровидения", Чернотицкий ответил, что Общественное имеет свою позицию по этому поводу.
"Общественное как официальный организатор "Евровидения" от Украины в этом вопросе поддерживает позицию открытого отбора с голосованием зрителей. Мы всегда считали, что такой подход не только отражает демократический дух украинского общества, но и позволяет всем желающим принять участие в отборе", – подчеркнул Чернотицкий.
Глава Общественного также добавил, что многие "прекрасные группы и исполнители стали известны широкой общественности именно благодаря участию в национальных отборах", которые, по его словам, являются "шансом для талантливых артистов и важным вкладом вещателя в развитие современной украинской музыки".
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. Кроме Паш, участие в нацотборе принимали Kalush Orchestra, Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless.
Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.
Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что певица пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.
14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.
Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. "Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.
Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.