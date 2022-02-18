Общественное пересмотрит правила проведения нацотбора на "Евровидение" после скандала с Алиной Паш

Чего именно будут касаться изменения в правилах, глава Общественного Чернотицкий не уточнил Фото: Микола Чернотицький / Facebook

Чего именно будут касаться изменения в правилах, Чернотицкий не уточнил.

На вопрос, планирует ли Украина перейти к такому формату проведения конкурса, когда сам вещатель определяет участника "Евровидения", Чернотицкий ответил, что Общественное имеет свою позицию по этому поводу.

"Общественное как официальный организатор "Евровидения" от Украины в этом вопросе поддерживает позицию открытого отбора с голосованием зрителей. Мы всегда считали, что такой подход не только отражает демократический дух украинского общества, но и позволяет всем желающим принять участие в отборе", – подчеркнул Чернотицкий.

Глава Общественного также добавил, что многие "прекрасные группы и исполнители стали известны широкой общественности именно благодаря участию в национальных отборах", которые, по его словам, являются "шансом для талантливых артистов и важным вкладом вещателя в развитие современной украинской музыки".