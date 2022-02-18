ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Глава Общественного объяснил, почему "Евровидение 2022" обойдется Украине в 20 млн грн

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Чернотицкий сказал, что вся финансовая информация о расходах на организацию конкурса доступна на ресурсе ProZorro
Чернотицкий сказал, что вся финансовая информация о расходах на организацию конкурса доступна на ресурсе ProZorro
Фото: Микола Чернотицький / Facebook

Глава правления Общественного Николай Чернотицкий в интервью изданию "Главком", опубликованном 17 февраля, рассказал, на что были потрачены бюджетные средства в размере 20 млн грн во время реализации национального отбора конкурса "Евровидение 2022".

Чернотицкий, в частности, отметил, что компания Friends Productions продюсера Алексея Гончаренко, которая отвечала за реализацию нацотбора, была отобрана на открытом конкурсе.

"Продакшен был избран на открытом конкурсе. Компания известна такими проектами как праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины, "С Днем рождения, Украина!" (ТРК "Украина"), отборочные кастинги программы "Украина имеет талант" (телеканал "СТБ"), суперфиналы программы "Фабрика звезд" и т.д. Поэтому у команды достаточно опыта для этого важного проекта. Кроме того, конкурс был открыт для всех желающих", – рассказал глава Общественного.

Он также подчеркнул, что 20 млн грн – это "не цена одного телеконцерта". Сюда, по словам Чернотицкого, входит стоимость всего проекта Евровидения: от обеспечения реализации телевизионной версии нацотбора конкурса до поездки с постановкой номера в Турине.

В частности, по условиям договора, подрядчик отвечает за сценический номер представителя Украины в Турине, организацию и обеспечение поездки участников, творческого и технического персонала, в том числе бронирование и приобретение авиабилетов, обеспечение туристического страхования и тестирование членов делегации на Covid-19.

Чернотицкий добавил, что вся финансовая информация о расходах на организацию конкурса доступна на ресурсе ProZorro.

Контекст:

Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. Кроме Паш и Kalush Orchestra, участие в нацотборе принимали Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless.

Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.

Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.

14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.

Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. "Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.

Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.

"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.

Теги: Евровидение, Украина, бюджет, конкурс, концерт, финансы, Николай Чернотицкий, нацотбор, цена, финал
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
  Группа Kalush Orchestra отреагировала на предложение Общественного представлять Украину на "Евровидении 2022"
"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса
"Какой, интересно, у Даши размер груди?", "Ох и горячая". Астафьева выставила грудь с верхнего ракурса
"Кто со мной поспорит, получит люлей и от меня, и от Бардаша". Wellboy рассказал, как относится к своему продюсеру
"Кто со мной поспорит, получит люлей и от меня, и от Бардаша". Wellboy рассказал, как относится к своему продюсеру
"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной
"Она органически не переваривает детей". Экс-возлюбленный Волочковой раскрыл новые подробности общения с балериной
Беленюк на фоне возможного вторжения РФ в Украину показал, как чистит дома оружие
Беленюк на фоне возможного вторжения РФ в Украину показал, как чистит дома оружие
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья
"Ох! Жанна! Огонь", "Е-мое". У Бадоевой ветром подняло подол платья
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
  "Это невероятно", "До слез". Японская группа The Yokohama Sisters исполнила гимн Украины. Видео
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года"
В День единения украинцев объединила музыкой национальная музыкальная премия "Украинская песня года" Актуально
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  "Солист Kalush Orchestra висел на наркоте и лихо торговал ею". Травести-дива Монро высказалась о скандальном нацотборе на "Евровидение 2022"
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
  Тоня Матвиенко: Запала на альфонса Мирзояна? Поверьте, у него еще больше денег, чем у меня с мамой
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"У нас есть основания запретить въезд". В ГПСУ заявили, что не пустят Шуфутинского на концерт в Украину
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
"Бачок течет, а в туалет ходить надо". Савченко показала, как сэкономила 300 грн на сантехнике. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Я не могу двигаться". 95-летняя Елизавета II появилась на публике с тростью и пожаловалась на самочувствие. Видео
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
  "Как человек Костя Бочаров – не очень". Продюсер Витер рассказал о конфликте с Melovin после участия артиста в "Евровидении 2017"
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
Гордон – поющей украинскую песню Наташе Королевой: Надо Путину прислать – может, нападать передумает?
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
  "Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Грудь красивая", "На такую фигуру хочется смотреть и смотреть". 45-летняя Бадоева позировала в купальнике (362094)
2
Как менялся стиль Шайло Нувель Джоли-Питт "от пацанки до леди": 12 фото (155720)
3
"Жена не разрешает такое лайкать". Каменских показала мокрое тело вблизи (77173)
4
"Привела нового мужа в дом и выжила родного отца". Тоня Матвиенко рассказала, почему ее родители живут раздельно (42962)
5
Брежнева отреагировала на откровенные снимки проживающей в США старшей дочери (42574)
6
"Павел прилетел к Юле. Стало известно, что он разводится. Там все уже было понятно". СМИ рассказали, когда начался роман Мендель с Кухтой (35777)
7
"Цыпуля", "Самая красивая". Полякова снялась на отдыхе в наряде из просвечивающейся ткани (33030)
8
"Это мечта каждой". Саша Бо в белых трусах засветила татуировку в интимном месте (32389)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS