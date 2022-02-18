Глава Общественного объяснил, почему "Евровидение 2022" обойдется Украине в 20 млн грн

Чернотицкий сказал, что вся финансовая информация о расходах на организацию конкурса доступна на ресурсе ProZorro Фото: Микола Чернотицький / Facebook

Чернотицкий, в частности, отметил, что компания Friends Productions продюсера Алексея Гончаренко, которая отвечала за реализацию нацотбора, была отобрана на открытом конкурсе.

"Продакшен был избран на открытом конкурсе. Компания известна такими проектами как праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины, "С Днем рождения, Украина!" (ТРК "Украина"), отборочные кастинги программы "Украина имеет талант" (телеканал "СТБ"), суперфиналы программы "Фабрика звезд" и т.д. Поэтому у команды достаточно опыта для этого важного проекта. Кроме того, конкурс был открыт для всех желающих", – рассказал глава Общественного.

Он также подчеркнул, что 20 млн грн – это "не цена одного телеконцерта". Сюда, по словам Чернотицкого, входит стоимость всего проекта Евровидения: от обеспечения реализации телевизионной версии нацотбора конкурса до поездки с постановкой номера в Турине.

В частности, по условиям договора, подрядчик отвечает за сценический номер представителя Украины в Турине, организацию и обеспечение поездки участников, творческого и технического персонала, в том числе бронирование и приобретение авиабилетов, обеспечение туристического страхования и тестирование членов делегации на Covid-19.

Чернотицкий добавил, что вся финансовая информация о расходах на организацию конкурса доступна на ресурсе ProZorro.