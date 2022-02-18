Глава Общественного объяснил, почему "Евровидение 2022" обойдется Украине в 20 млн грн

Чернотицкий, в частности, отметил, что компания Friends Productions продюсера Алексея Гончаренко, которая отвечала за реализацию нацотбора, была отобрана на открытом конкурсе.
"Продакшен был избран на открытом конкурсе. Компания известна такими проектами как праздничный концерт, посвященный 30-летию независимости Украины, "С Днем рождения, Украина!" (ТРК "Украина"), отборочные кастинги программы "Украина имеет талант" (телеканал "СТБ"), суперфиналы программы "Фабрика звезд" и т.д. Поэтому у команды достаточно опыта для этого важного проекта. Кроме того, конкурс был открыт для всех желающих", – рассказал глава Общественного.
Он также подчеркнул, что 20 млн грн – это "не цена одного телеконцерта". Сюда, по словам Чернотицкого, входит стоимость всего проекта Евровидения: от обеспечения реализации телевизионной версии нацотбора конкурса до поездки с постановкой номера в Турине.
В частности, по условиям договора, подрядчик отвечает за сценический номер представителя Украины в Турине, организацию и обеспечение поездки участников, творческого и технического персонала, в том числе бронирование и приобретение авиабилетов, обеспечение туристического страхования и тестирование членов делегации на Covid-19.
Чернотицкий добавил, что вся финансовая информация о расходах на организацию конкурса доступна на ресурсе ProZorro.
Финал украинского нацотбора на "Евровидение 2022" состоялся 12 февраля. Паш с композицией "Тіні забутих предків" стала победительницей конкурса, набрав 15 баллов (восемь дало жюри и семь – телезрители) из 16 возможных. Кроме Паш и Kalush Orchestra, участие в нацотборе принимали Michael Soul, Barleben, Roxolana, Wellboy, Our Atlantic, Cloudless.
Победа Паш вызвала возмущение в сети – артистку обвинили в том, что она нарушила правила конкурса, посетив в 2015 году Крым через РФ.
Команда Паш 13 февраля представила документы о легальном пересечении границы оккупированного Крыма. В справке было написано, что Паш пересекала границу Украины через КПВВ "Чаплинка" 11-го и 13 августа 2015 года.
14 февраля украинский активист Сергей Стерненко заявил, что артистка подделала документы, и обратился в ГПСУ с требованием их проверить. 15 февраля пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что ведомство не выдавало певице справку о законном пересечении админграницы с оккупированным Крымом в 2015 году.
Глава Общественного Николай Чернотицкий заявил, что намерен обратиться в полицию. "Я буду обращаться в правоохранительные органы о предоставлении поддельных документов. На мой взгляд, мошенники не могут представлять Украину на "Евровидении", – написал он в Facebook. По словам Чернотицкого, оргкомитет планирует провести собрание, на которое пригласят Паш.
Общественное, реагируя на заявление пограничников, отметило, что получило документ не от самой певицы, а от ее представителя. В команде артистки заявили, что разбираются, как именно этот документ оказался в их распоряжении.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.
В 2015 году Кабмин Украины утвердил порядок въезда на территорию временно оккупированного полуострова. Для иностранцев и лиц без гражданства въезд в Крым и выезд из него возможен по паспортным документам и специальному разрешению, выданному территориальным органом Государственной миграционной службы. Постановление Кабмина также определяет перечень контрольных пунктов, в которых осуществляются пограничный, таможенный и другие виды контроля и пропуска людей, транспорта и грузов, въезжающих или выезжающих из Крыма.
"Евровидение 2022" пройдет в Турине (Италия). Финал конкурса состоится 14 мая, а полуфиналы запланированы на 10-е и 12 мая. В конкурсе примут участие представители 41 страны, включая Украину.