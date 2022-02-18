  Мозговая о скандале с нацотбром на "Евровидение 2022": Оргкомитет должен подать в отставку. Общественное должно извиниться

Мозговая: Пусть решают люди, кто должен представлять их страну на "Евровидении" Фото: Olena Mozgova / Facebook

По словам Мозговой, организаторы украинского нацотбора должны были перед началом конкурса проверить всех участников относительно соответствия правилам, которые они установили.

"Менеджмент, вот весь этот оргкомитет конкурса должен подать в отставку – все дружно написали заявления и сказали: "Извините". Общественное должно извиниться перед обществом за то, что такой бардак произошел. Четно говоря, не знаю, как выходить из ситуации, но начать надо с извинений и отставок", – заявила она.

По словам Мозговой, организаторы нацотбора в будущем также должны отказаться от участия жюри в конкурсе.

"Пусть решают люди, кто должен представлять их страну на "Евровидении". На сегодня это будет справедливая история, – отметила эксперт. – Когда сидит жюри и что-то этим людям на сцене рассказывает... Особенно, посередине этот. Не знаю, как там его фамилия (.лен правления Общественного Ярослав Лодыгин. – "ГОРДОН"). Да ты кто вообще такой? Какое ты имеешь право что-то там рассказывать? Больше скажу. Даже Руслана и Джамала, которые победили, на сегодняшний день ничего не могут им посоветовать, потому что они были своевременные в тот самый момент, когда победили. А сегодня ситуация изменилась".

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