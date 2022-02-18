Глава Закарпатской ОГА назвал россиян "братьями", в правительстве ответили, уволят ли его. Видео

Микита заявил, что людям, рожденным в Советском Союзе, пришлось менять свою ментальность Фото: Віктор Микита - голова Закарпатської ОДА / Facebook

Выступая с трибуны, Микита сказал, що "население России – это наши братья".

Он добавил, что руководство соседнего государства, "к сожалению, недружественно".

"Если мы с вами, рожденные в Советском Союзе, меняли свою ментальность и отношение для того, чтобы понимать и защищать свою страну и свою независимость, то уже наши дети и внуки получают другую информацию об отношениях с нашими зарубежными соседями", – заявил глава ОГА.

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Видео: Закарпатська облрада відео / YouTube

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа правительства" в Верховной Раде 18 февраля прокомментировал заявление Микиты, передает корреспондент "ГОРДОН".

"Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, то примем соответствующие меры", – ответил он на вопрос, намерено ли правительство внести президенту Владимиру Зеленському представление на увольнение Микиты.