Глава Закарпатской ОГА назвал россиян "братьями", в правительстве ответили, уволят ли его. Видео

Выступая с трибуны, Микита сказал, що "население России – это наши братья".
Он добавил, что руководство соседнего государства, "к сожалению, недружественно".
"Если мы с вами, рожденные в Советском Союзе, меняли свою ментальность и отношение для того, чтобы понимать и защищать свою страну и свою независимость, то уже наши дети и внуки получают другую информацию об отношениях с нашими зарубежными соседями", – заявил глава ОГА.
Премьер-министр Денис Шмыгаль во время "часа правительства" в Верховной Раде 18 февраля прокомментировал заявление Микиты, передает корреспондент "ГОРДОН".
"Проведем соответствующее исследование, а при необходимости расследование его слов. В случае, если будут на это юридические основания, то примем соответствующие меры", – ответил он на вопрос, намерено ли правительство внести президенту Владимиру Зеленському представление на увольнение Микиты.
Миките – 43 года. Главой Закарпатской ОГА он был назначен 10 декабря 2021 года.
Микита – полковник Службы безопасности Украины, пишет Zaxid.net. До назначения главой ОГА был первым заместителем начальника Главного управления в центральном аппарате СБУ и занимался реформой ведомства, до этого служил в управлениях СБУ в Запорожской и Закарпатской областях, а также в Донецке, написал в Telegram журналист Виталий Глагола. Как отмечает Zaxid.net, Микита – второй представитель СБУ на должности главы Закарпатской ОГА за последние два года, с апреля по декабрь 2020-го руководителем Закарпатской ОГА был бывший руководитель департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.