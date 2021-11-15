Депутаты поддержали досрочное сложение полномочий главы Закарпатского облсовета

За проголосовали 43 депутата из 61 зарегистрированного.

"Зачитывая заявление, Алексей Петров отчитался о результатах работы за период председательства в совете и обратился к депутатам с призывом к консолидации ради Закарпатья и закарпатцев", – говорится в сообщении.

Петров остается депутатом облсовета.

Контекст:

Петров – кандидат юридических наук, генерал-майор СБУ. В 2017–2019 годах он был руководителем департамента контрразведки спецслужбы. В августе 2019 года – апреле 2020 года Петров занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области.

С апреля по ноябрь 2020-го возглавлял Закарпатскую облгосадминистрацию.

На местных выборах в 2020 году был избран депутатом Закарпатского облсовета от партии "Слуга народа". В декабре того же года его избрали председателем совета.

28 октября депутаты Закарпатского облсовета выразили недоверие Петрову. Перед началом сессии Петров подписал распоряжение о ее переносе на 25 ноября. Однако депутаты отказались выполнять это решение и создали счетную комиссию. Петров называл эту сессию нелегитимной и заявлял, что обратился к правоохранителям.