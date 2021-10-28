Главу Закарпатского облсовета от "Слуги народа" отправили в отставку. Он обратился в прокуратуру

Перед началом сессии Петров подписал распоряжение о ее переносе на 25 ноября. Однако депутаты отказались выполнять это решение и создали счетную комиссию.

Как сообщает Общественное, решение об отставке Петрова поддержали 35 депутатов из 36 зарегистрированных. Представители партий "Слуга народа", "КМКС – Партия венгров Украины" и "За майбутнє" участия в голосовании не принимали.

Петров считает, что проведенная сессия была нелегитимной. "Происходящее является нарушением всех правовых норм и имеет признаки самоуправства. Я обратился по этому поводу в прокуратуру и полицию с целью реагирования на эти действия", – заявил чиновник в комментарии журналистам, сообщается на сайте облсовета.

По его мнению, основной причиной сегодняшней ситуации стал "перенос сессии из-за вопросов, которые вносились в повестку дня и, в основном, касались бюджетных вопросов и реформирования коммунальных предприятий".

"Наверное, это и стало основной причиной расхождения во мнениях политической партии “Слуга народа” с другими. Поскольку к нам обращались врачи, работники культуры, педагоги, общественные организации и профсоюзы, на согласительном совете мы приняли решение перенести рассмотрение вопроса оптимизации коммунальных учреждений, создать комиссии, пригласить экспертов, прокоммуникировать, изучить все мнения по этому вопросу", – сказал Петров.