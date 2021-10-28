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ПОЛИТИКА

Главу Закарпатского облсовета от "Слуги народа" отправили в отставку. Он обратился в прокуратуру

Петров занимал должность главы областного совета с декабря 2020 года
Петров занимал должность главы областного совета с декабря 2020 года
Фото: Олексій Петров - голова Закарпатської ОДА / Facebook

Депутаты Закарпатского областного совета выразили недоверие главе совета, представителю "Слуги народа" Алексею Петрову, информирует "Мукачево.net".

Перед началом сессии Петров подписал распоряжение о ее переносе на 25 ноября. Однако депутаты отказались выполнять это решение и создали счетную комиссию.

Как сообщает Общественное, решение об отставке Петрова поддержали 35 депутатов из 36 зарегистрированных. Представители партий "Слуга народа", "КМКС – Партия венгров Украины" и "За майбутнє" участия в голосовании не принимали.

Петров считает, что проведенная сессия была нелегитимной. "Происходящее является нарушением всех правовых норм и имеет признаки самоуправства. Я обратился по этому поводу в прокуратуру и полицию с целью реагирования на эти действия", – заявил чиновник в комментарии журналистам, сообщается на сайте облсовета.

По его мнению, основной причиной сегодняшней ситуации стал "перенос сессии из-за вопросов, которые вносились в повестку дня и, в основном, касались бюджетных вопросов и реформирования коммунальных предприятий".

"Наверное, это и стало основной причиной расхождения во мнениях политической партии “Слуга народа” с другими. Поскольку к нам обращались врачи, работники культуры, педагоги, общественные организации и профсоюзы, на согласительном совете мы приняли решение перенести рассмотрение вопроса оптимизации коммунальных учреждений, создать комиссии, пригласить экспертов, прокоммуникировать, изучить все мнения по этому вопросу", – сказал Петров.

Контекст:

Петров – кандидат юридических наук, генерал-майор СБУ. В 2017–2019 годах он был руководителем департамента контрразведки спецслужбы. В августе 2019 года – апреле 2020 года Петров занимал должность начальника управления СБУ в Кировоградской области.

С апреля по ноябрь 2020-го возглавлял Закарпатскую облгосадминистрацию.

На местных выборах в 2020 году был избран депутатом Закарпатского облсовета от партии "Слуга народа". В декабре того же года его избрали председателем совета.

Теги: Закарпатье, депутаты, облсовет, увольнение, Слуга народа, Алексей Петров, недоверие
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