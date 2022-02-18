"Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить". Лодыгин высказался о своем увольнении из-за нацотбора на "Евровидение 2022"

Лодыгин: Я считаю, что выход в том, чтобы учиться прощать. Особенно тех, кто признал свои ошибки Фото: Телеканал Україна / Facebook

Лодыгин также возглавлял оргкомитет конкурса и вместе с певицами Тиной Кароль и Джамалой входил в состав жюри, оценивая выступления финалистов нацотбора.

"Что произошло [во время нацотбора] на "Евровидение 2022"? Во-первых, большой и качественный праздник молодой украинской культуры, привлекший внимание к платформам Общественного аудиторию, которая о нас ничего до этого не знала. Прошло ли все идеально? Конечно, нет. Совпадение технических и человеческих ошибок привело к путанице при объявлении результатов. А недостаток общественного доверия превратил реакцию определенной части публики в кампанию по дискредитации Общественного, некоторых артистов, международных аудиторов и меня лично", – заявил он.

Лодыгин отметил, что путница во время оглашения результатов голосования напомнила ему ситуацию, которая "несколько недель назад произошла во время шведского нацотбора на "Евровидение" и оглашения победителей "Оскара 2018", только в меньшем масштабе".

"Однако реакция шведского и американского обществ не походила на нашу. Почему реакция украинцев столь резкая? Потому что это произошло посреди небывалого обострения на войне, когда наши нервы напряжены, а российские информационные войска ведут многочисленные атаки для того, чтобы поселить раздор между нами. И музыкальный конкурс, который должен объединять украинцев, в очередной раз нас разъединил", – отметил Лодыгин.

По словам бывшего главы оргкомитета нацотбора, он считает справедливыми "ограничения по взаимоотношениям и выступлениям в России" для участников, так как они "представляют на международной арене Украину, которая находится в состоянии войны".

"Музыка и культура хоть и не имеют границ, но все же не вне политики. Это должны наконец признать наши музыканты и их продюсеры", – подчеркнул он.

Лодыгин рассказал, что члены оргкомитета при выборе кандидатов всегда "руководствовались презумпцией доверия и исходили из своих полномочий".

"К сожалению, нашим доверием воспользовались и этому нет оправданий. Поэтому мне и оргкомитету не удалось предотвратить очередной скандал. При этом мы действовали в строгом соответствии с правилами и законами Украины. Что делать, чтобы эта история не повторилась? Можно ужесточить правила, добавить в состав оргкомитета представителей СБУ и пограничников и вписать в правила весь Уголовный кодекс и Библию. Останутся ли в стране артисты и члены жюри? Это приведет к полной деградации конкурса. Я считаю, что выход в том, чтобы учиться прощать. Особенно тех, кто признал свои ошибки, – написал Лодыгин. – Механизмы реабилитации, моральной амнистии на основе сроков давности проступка должны быть в правилах. Я хочу жить в стране, где ошибку можно допустить и исправить".

Резюмируя, он заявил, что признает свою часть ответственности, но предостерег коллег, что без диалога ситуация в будущем будет только ухудшаться.