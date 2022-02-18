Украинка Людмила Киченок пробилась в финал парного разряда турнира WTA в Дубае

Соперницами украинско-латвийской пары были Луция Градецка из Чехии и Сания Мирза из Индии.
Поединок продолжался три сета и завершился с результатом 2:6, 6:2, 10:7 в пользу Киченок и Остапенко.
В финале турнира они сыграют против вторых сеяных Вероники Кудерметовой из России и Элизе Мертенс из Бельгии. Предполагается, что решающий матч состоится 19 февраля.
Dubai Duty Free Tennis Championships проходит с 14-го по 19 февраля на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $769 тыс.
В одиночном разряде последней представительницей Украины была Даяна Ястремская. 17 февраля в четвертьфинале она проиграла Маркете Вондроушовой из Чехии.