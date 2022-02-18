Украинка Людмила Киченок пробилась в финал парного разряда турнира WTA в Дубае

Финал с участием Людмилы Киченок запланирован на 19 февраля Фото: ЕРА

Соперницами украинско-латвийской пары были Луция Градецка из Чехии и Сания Мирза из Индии.

Поединок продолжался три сета и завершился с результатом 2:6, 6:2, 10:7 в пользу Киченок и Остапенко.

В финале турнира они сыграют против вторых сеяных Вероники Кудерметовой из России и Элизе Мертенс из Бельгии. Предполагается, что решающий матч состоится 19 февраля.