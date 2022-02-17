Одна из украинок Киченок пробилась в четвертьфинал парного разряда турнира WTA в Дубае

Надежда Киченок в паре с Ралукой Олару из Румынии уступили вторым сеяным на турнире Веронике Кудерметовой из России и Элизе Мертенс из Бельгии, результат поединка: 6:7, 6:4, 4:10.

Людмила Киченок вместе с Еленой Остапенко из Латвии одержали победу над Эден Силвой из Австралии и Кимберли Циммерманн из Бельгии – 6:3, 6:4.

В четвертьфинале украинско-латвийская пара сыграет против сеяных первыми Эны Сибахари из Японии и Чжан Шуай из Китая. Поединок запланирован на 17 февраля.

Также сегодня свой четвертьфинал в одиночном разряде сыграет в Дубае украинка Даяна Ястремская, обыгравшая накануне третью ракетку мира Барбору Крейчикову из Чехии. Очередной соперницей Ястремской станет Маркета Вондроушова из Чехии. Обе теннисистки пробились в основную сетку турнира через игры квалификации.