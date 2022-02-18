Ястремская проиграла чешской теннисистке в четвертьфинале турнира WTA в Дубае

В первом сете украинская теннисистка вела со счетом 5:2 с брейком, в следующем гейме не смогла реализовать сетбол на подаче соперницы. На старте второго сета Ястремская и Вондроушова обменялись брейками. Выйдя вперед 4:3 во втором сете, украинка взяла медицинский тайм-аут, сообщает BTU.
После возобновления игры чешка защитила свою подачу, отыграв два брейк-поинта, и выиграла еще два гейма, завершив встречу с первого же матчбола.
Сейчас Ястремская находится на 146-м месте в рейтинге WTA, Вондроушова – на 38-м.
Теннисный чемпионат Дубая — профессиональный теннисный турнир, проводимый в Дубае (ОАЭ) на кортах Aviation Club Tennis Centre. В 2022 году он проходит с 14-го по 20 февраля.