Ястремская проиграла чешской теннисистке в четвертьфинале турнира WTA в Дубае

На турнире в Дубае Ястремская проиграла Вондроушовой в 1/4 финала Фото: EPA

В первом сете украинская теннисистка вела со счетом 5:2 с брейком, в следующем гейме не смогла реализовать сетбол на подаче соперницы. На старте второго сета Ястремская и Вондроушова обменялись брейками. Выйдя вперед 4:3 во втором сете, украинка взяла медицинский тайм-аут, сообщает BTU.

После возобновления игры чешка защитила свою подачу, отыграв два брейк-поинта, и выиграла еще два гейма, завершив встречу с первого же матчбола.

Сейчас Ястремская находится на 146-м месте в рейтинге WTA, Вондроушова – на 38-м.