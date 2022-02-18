Россия отказалась от участия в созванном по инициативе ОБСЕ заседании ТКГ по Донбассу – украинская делегация

ОБСЕ является одной из сторон переговоров по Донбассу Фото: ЕРА

"К сожалению, внеочередное заседание ТКГ, созванное на 18.00 18 февраля 2022 года по инициативе координатора ОБСЕ в ТКГ, не состоялось из-за отказа российской стороны. Украина подтверждает свою готовность к немедленному обсуждению в рамках трехсторонней контактной группы вопросов деэскалации ситуации с безопасностью на линии разграничения", – говорится в сообщении.

Представители украинской делегации отметили, что обсуждение ситуации необходимо "для предотвращения каких-либо провокаций и прекращения распространения в информационном пространстве панических настроений".

17 февраля 2022 года на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны 30 населенных пунктов на подконтрольных Украине территориях, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.

18 февраля обстрелы на Донбассе продолжились.