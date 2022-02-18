Мамедов о войне на Донбассе: Россия говорит на языке пропаганды, выдает свои преступления за украинские

16 февраля Следственный комитет России объявил, что на Донбассе якобы было найдено пять стихийных массовых захоронений "с останками 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году".

Британский журналист Оливер Кэрролл сообщил, что опубликованные фото – "из Луганска за октябрь 2014 года". По его словам, "это места, где были похоронены бедные старики без родственников и, возможно, неизвестные комбатанты".

"Россия говорит на языке пропаганды. Мы должны соответствовать тщательным расследованиям каждого эпизода военного преступления и преступления против человечности, совершенного Российской Федерацией", – прокомментировал Мамедов.

Он подчеркнул, что украинским правоохранителям следует "очень серьезно отнестись к обвинениям со стороны РФ в сторону Украины по поводу "геноцида" жителей Донбасса".

"Мы не можем разрешить РФ выдавать собственные преступления за преступления украинской стороны. [...] Российская Федерация не впервые предпринимает попытки манипулировать фактами относительно геноцида и военных преступлений. Например, РФ пытается формировать "правильное" восприятие геноцида Сребреницы в Боснии и Герцеговине, проводя круглые столы, выставки и обсуждения", – заявил Мамедов.

Он считает, что фиксация обстрелов боевиками гражданской инфраструктуры, использования ими запрещенных методов и средств ведения войны "помогает юридически доказать факт агрессии России против Украины".