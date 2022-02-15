Украине надо обращаться в Международный трибунал ООН из-за морской блокады со стороны РФ – Мамедов

"Министерство иностранных дел Украины должно направить обращение в Международный трибунал ООН по морскому праву о создании специального арбитража относительно нарушения статьи 87 Конвенции по морскому праву в части нарушения свободы судоходства", – считает он.

Мамедов отметил, что Украина может инициировать процесс в Международном уголовном суде по факту совершения акта агрессии, учитывая тот факт, что известны лица, несущие ответственность за внедрение морской блокады в отношении Украины, – политическое и военное руководство РФ.

"Для этого Украине следует присоединиться к Римскому уставу Международного уголовного суда, ведь только при этом условии Офис прокурора Международного уголовного суда примет обращение Украины об акте агрессии. Морской блокады для этого можно было и не ждать: агрессия против Украины является актом, который длится без перерыва с 2014 года, а это – твердое основание для обращения в Международный уголовный суд", – убежден он.

Мамедов обратил внимание на то, что второй абзац статьи 19 Конвенции о режиме проливов Босфор и Дарданеллы гласит о том, что суда воюющих стран не могут пользоваться проливами по решению Турции.

"Статья 21 Конвенции отмечает, что если Турция посчитает, что она стоит перед угрозой войны, то может запретить проход по проливам для военных кораблей любой страны, в частности РФ. Тот факт, что Украина и Россия являются воюющими сторонами, подтвержден резолюциями Генассамблеи ООН и Офисом прокурора Международного уголовного суда. Вооруженный конфликт между РФ и Украиной представляет угрозу безопасности Турции. Следовательно, МИД Украины следует предложить Турции запретить проход судов РФ по проливам Средиземного моря", – заключил Мамедов.