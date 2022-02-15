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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине надо обращаться в Международный трибунал ООН из-за морской блокады со стороны РФ – Мамедов

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Россия нарушила Конвенцию по морскому праву в части свободы судоходства, отметил Мамедов
Россия нарушила Конвенцию по морскому праву в части свободы судоходства, отметил Мамедов
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Заявленное Российской Федерацией перекрытие зон судоходства в международных водах Черного и Азовского морей де-факто является морской блокадой, что может быть санкционировано только Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Об этом 14 февраля в комментарии ZN.UA заявил бывший заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

"Министерство иностранных дел Украины должно направить обращение в Международный трибунал ООН по морскому праву о создании специального арбитража относительно нарушения статьи 87 Конвенции по морскому праву в части нарушения свободы судоходства", – считает он.

Мамедов отметил, что Украина может инициировать процесс в Международном уголовном суде по факту совершения акта агрессии, учитывая тот факт, что известны лица, несущие ответственность за внедрение морской блокады в отношении Украины, – политическое и военное руководство РФ.

"Для этого Украине следует присоединиться к Римскому уставу Международного уголовного суда, ведь только при этом условии Офис прокурора Международного уголовного суда примет обращение Украины об акте агрессии. Морской блокады для этого можно было и не ждать: агрессия против Украины является актом, который длится без перерыва с 2014 года, а это – твердое основание для обращения в Международный уголовный суд", – убежден он.

Мамедов обратил внимание на то, что второй абзац статьи 19 Конвенции о режиме проливов Босфор и Дарданеллы гласит о том, что суда воюющих стран не могут пользоваться проливами по решению Турции.

"Статья 21 Конвенции отмечает, что если Турция посчитает, что она стоит перед угрозой войны, то может запретить проход по проливам для военных кораблей любой страны, в частности РФ. Тот факт, что Украина и Россия являются воюющими сторонами, подтвержден резолюциями Генассамблеи ООН и Офисом прокурора Международного уголовного суда. Вооруженный конфликт между РФ и Украиной представляет угрозу безопасности Турции. Следовательно, МИД Украины следует предложить Турции запретить проход судов РФ по проливам Средиземного моря", – заключил Мамедов.

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает "Русская служба BBC". Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. "Интерфакс" отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – сказала Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля "из-за учений". "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" "тактикой ползучей оккупации моря".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. 11 февраля Гуменюк подтвердила это сообщение в комментарии "Укринформу"Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

Теги: Россия, Украина, Турция, ООН, Черное море, Азовское море, блокада, трибунал, Международный уголовный суд, Гюндуз Мамедов
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