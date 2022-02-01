Зеленский обсудил с президентом Румынии Йоханнисом ситуацию в Черном море

Зеленский (по центру) обсудил с Йоханнисом (слева) украинско-румынское сотрудничество в разных сферах Фото: EPA

Зеленский ознакомил Йоханниса с актуальной ситуацией безопасности на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, а также вдоль государственной границы Украины. Президенты обсудили ситуацию в Черном море и практические инициативы Украины, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе.

Зеленский и Йоханнис обменялись мнениями по реализации Украиной стратегии европейской интеграции, при этом президент Украины отметил важность предоставления европейской перспективы Украине и выразил надежду на поддержку этой амбициозной цели со стороны Румынии. Главы государств обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов, в частности строительство мостового перехода через реку Тиса.

Отдельное внимание было уделено украинско-румынскому сотрудничеству в сфере образования, в частности подписанию протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и министерством национального образования Румынии.

Лидеры двух стран подтвердили взаимную настроенность способствовать сохранению культурного наследия Украины и Румынии путем реализации соответствующих проектов обоими государствами. Зеленский пригласил Йоханниса посетить Украину в удобное время.