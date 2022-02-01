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Зеленский обсудил с президентом Румынии Йоханнисом ситуацию в Черном море

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Зеленский (по центру) обсудил с Йоханнисом (слева) украинско-румынское сотрудничество в разных сферах
Зеленский (по центру) обсудил с Йоханнисом (слева) украинско-румынское сотрудничество в разных сферах
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский 1 февраля провел телефонный разговор с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, во время которого стороны подтвердили взаимную настроенность на дальнейшее всестороннее развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский ознакомил Йоханниса с актуальной ситуацией безопасности на Донбассе, во временно оккупированном Крыму, а также вдоль государственной границы Украины. Президенты обсудили ситуацию в Черном море и практические инициативы Украины, направленные на укрепление сотрудничества со странами-партнерами в этом регионе.

Зеленский и Йоханнис обменялись мнениями по реализации Украиной стратегии европейской интеграции, при этом президент Украины отметил важность предоставления европейской перспективы Украине и выразил надежду на поддержку этой амбициозной цели со стороны Румынии. Главы государств обсудили реализацию совместных инфраструктурных проектов, в частности строительство мостового перехода через реку Тиса.

Отдельное внимание было уделено украинско-румынскому сотрудничеству в сфере образования, в частности подписанию протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и министерством национального образования Румынии.

Лидеры двух стран подтвердили взаимную настроенность способствовать сохранению культурного наследия Украины и Румынии путем реализации соответствующих проектов обоими государствами. Зеленский пригласил Йоханниса посетить Украину в удобное время.

Контекст:

Весной 2014 года Россия оккупировала Крым после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После этого Россия начала наращивать военные силы в Азовском и Черном морях.

15 апреля 2021 года стало известно, что Россия закрывает на полгода часть акватории Черного моря для иностранных военных кораблей под предлогом военных учений. Украинские дипломаты подчеркнули, что, согласно Конвенции ООН по морскому праву, "РФ не должна препятствовать или мешать транзитному проходу через международный пролив к украинским портам в Азовском море".

На фоне стягивания войск вдоль границы с Украиной на суше Россия пошла и на усиление эскалации в море, заявляли в МИД Украины.

В августе 2021 года Зеленский заявил, что из-за милитаризации оккупированного Россией Крыма морское судоходство в Черном море оказалось под угрозой, в связи с чем предложил Молдове и Румынии, которые имеют выход Черному морю, усилить военно-морское сотрудничество в регионе

26 января 2022 года после заседания Высшего совета национальной обороны, на котором была рассмотрена ситуация с безопасностью в расширенной зоне Черного моря и на восточном фланге НАТО, Йоханнисс сообщил, что Румыния готова увеличить присутствие военного контингента НАТО на своей территории. 

Теги: Украина, Румыния, образование, Черное море, евроинтеграция, Владимир Зеленский, Клаус Йоханнис
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