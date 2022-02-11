Украине следует инициировать новые механизмы международно-правовой защиты – Мамедов о морской блокаде РФ

"Можно утверждать, что за более чем 75 лет существования ООН международное право не создало надежных механизмов защиты от агрессии и тем более от гибридных конфликтов. Это проблема всего мира и мира во всем мире. [...] Мировое сообщество должно признать эту проблему и искать новые действенные решения", – сказал он.

По словам экс-замгенпрокурора, "Украина должна готовить инициативы по новым механизмам международно-правовой защиты и сдерживанию агрессии".

Мамедов считает, что Украине следует присоединиться к Римскому уставу Международного уголовного суда как "важной международной площадке для поиска новых механизмов защиты".

"Присоединение к этому уставу – важное условие дальнейшего международно-правового диалога и надежная защита от преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида", – объяснил он.