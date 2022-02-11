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Украине следует инициировать новые механизмы международно-правовой защиты – Мамедов о морской блокаде РФ

Мамедов считает, что Украине следует присоединиться к Римскому уставу
Мамедов считает, что Украине следует присоединиться к Римскому уставу
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Агрессивные действия России в Азовском и Черном морях требуют новых механизмов реагирования со стороны международного сообщества. Такое мнение 11 февраля выразил ZN.UA бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"Можно утверждать, что за более чем 75 лет существования ООН международное право не создало надежных механизмов защиты от агрессии и тем более от гибридных конфликтов. Это проблема всего мира и мира во всем мире. [...] Мировое сообщество должно признать эту проблему и искать новые действенные решения", – сказал он.

По словам экс-замгенпрокурора, "Украина должна готовить инициативы по новым механизмам международно-правовой защиты и сдерживанию агрессии".

Мамедов считает, что Украине следует присоединиться к Римскому уставу Международного уголовного суда как "важной международной площадке для поиска новых механизмов защиты".

"Присоединение к этому уставу – важное условие дальнейшего международно-правового диалога и надежная защита от преступления агрессии, военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида", – объяснил он.

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает "Русская служба BBC"Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. "Интерфакс" отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. "Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой", – отметила Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей "опасными для плавания" на период с 13-го по 19 февраля "из-за учений". "Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению", – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей "для учений" "тактикой ползучей оккупации моря".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. Официально она пока не подтверждена.

11 февраля стало известно, что Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

Теги: Россия, ООН, Черное море, плавание, агрессия, Азовское море, блокада, российская агрессия, международное право, учения, Гюндуз Мамедов, корабли
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