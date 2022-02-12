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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия в ряде стран финансирует вербовочные центры для боевиков, иностранцам платят больше – Мамедов

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Мамедов: Свою деятельность такие центры воплощают в гибридной форме
Мамедов: Свою деятельность такие центры воплощают в гибридной форме
Фото: gp.gov.ua

В ряде стран, в том числе в Сербии, на деньги из России работают центры по вербовке наемников для участия в боевых действиях в российских интересах. Об этом бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил "Радіо Свобода" в интервью, которое было опубликовано 12 февраля.

"Мы получали информацию от зарубежных коллег об источниках финансирования вербовочных центров. Финансирование центров осуществляется правительством Российской Федерации либо аффилированными организациями. Следует отметить, что свою деятельность такие центры воплощают в гибридной форме, скрываясь за ширмой культурных центров или даже цветочного магазина", – сказал он.

Экс-замгенпрокурор озвучил, какие жалованья платят таким наемникам.

"Размер выплат составляет от 120 тыс. до 150 тыс. российских рублей, в эквиваленте – от $1,6 тыс. до $2,0 тыс. для иностранных наемников. При этом максимальная сумма выплат для личного состава незаконных вооруженных формирований РФ составляет $600. Деньги доставляются наличными на временно оккупированные территории", – объяснил Мамедов.

По его данным, в Белграде (столица Сербии) вербовочный центр работает под видом организации United Continentale.

"Это организация ультраправого толка, которая была создана в 2014 году. Она объединяет граждан разных стран и причастна к созданию интернациональных бригад для участия в незаконных вооруженных формированиях, воюющих против ВСУ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. По нашей информации, прямую подготовку перед отправкой наемники проходят в городе Ростов-на-Дону", – заявил Мамедов.

В Twitter он выразил мнение, что "Украина должна инициировать сотрудничество в расследовании преступлений иностранцев, которые принимают участие в боевых действиях в Украине".

Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 декабря 2021 года издание "Медуза" сообщало, что в России вербовщики набирают группы наемников для боевой командировки на Донбасс. Об их задачах точно неизвестно, но россиянин, которого пытались завербовать, рассказал, что цель – освобождать "Новороссию".

Теги: Россия, Донбасс, Сербия, агрессия, боевики, наемники, Ростов-на-Дону, иностранцы, война в Украине, война на Донбассе, финансирование, Гюндуз Мамедов
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