В Украине вступил в силу третий приговор по статье о военных преступлениях – Мамедов

"21 января Луганская областная прокураттура отстояла в апелляционном суде приговор в отношении 12 человек. За похищение, пытки, принуждение к труду они осуждены на срок от девяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – написал он.

Третій вирок за статтею 438 КК * #воєннізлочини набрав сили. 21 січня @lugpressprok відстояла в Апеляційному суді вирок щодо 12 осіб. За викрадення, тортури, примус до праці - засуджені від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.https://t.co/pqwM1hHjzo — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 25, 2022

Прокуратура доказала, что в течение мая – июля 2014 года житель Луганска в составе незаконного вооруженного формирования "Казацкая национальная гвардия всевеликого войска Донского" организовал и возглавил преступную группировку. В нее вошли 12 человек. У них были автоматы, пистолеты, пулемет и снайперская винтовка, сообщила пресс-служба ведомства.

"Члены группировки, применяя оружие и грубое физическое насилие, нападали на местных жителей с целью завладения имуществом, похищали и лишали свободы людей, заставляли копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения. Нападавшие жестоко избивали пострадавших руками, ногами и оружием, стреляли в них и издевались", – отметили в релизе.

Деятельность группы была приостановлена в конце июля 2014-го, после освобождения подразделениями ВСУ оккупированных населенных пунктов.