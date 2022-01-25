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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине вступил в силу третий приговор по статье о военных преступлениях – Мамедов

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Луганская областная прокураттура отстояла в апелляционном суде приговор в отношении 12 участников преступной группы
Луганская областная прокураттура отстояла в апелляционном суде приговор в отношении 12 участников преступной группы
Фото: depositphotos.com

В Украине вступил в силу третий приговор по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса. Об этом 25 января сообщил в Twitter бывший заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов.

"21 января Луганская областная прокураттура отстояла в апелляционном суде приговор в отношении 12 человек. За похищение, пытки, принуждение к труду они осуждены на срок от девяти до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества", – написал он.

Прокуратура доказала, что в течение мая – июля 2014 года житель Луганска в составе  незаконного вооруженного формирования "Казацкая национальная гвардия всевеликого войска Донского" организовал и возглавил преступную группировку. В нее вошли 12 человек. У них были автоматы, пистолеты, пулемет и снайперская винтовка, сообщила пресс-служба ведомства.

"Члены группировки, применяя оружие и грубое физическое насилие, нападали на местных жителей с целью завладения имуществом, похищали и лишали свободы людей, заставляли копать окопы и траншеи, строить защитные баррикады и фортификационные сооружения. Нападавшие жестоко избивали пострадавших руками, ногами и оружием, стреляли в них и издевались", – отметили в релизе.

Деятельность группы была приостановлена в конце июля 2014-го, после освобождения подразделениями ВСУ оккупированных населенных пунктов.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, оружие, Луганская область, военные, похищение, боевики, ВСУ, война в Украине, пострадавшие, война на Донбассе, насилие, Гюндуз Мамедов
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