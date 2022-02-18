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В России суд отменил условный срок брату Навального, заменив его на заключение в колонии строгого режима

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Олега Навального (справа) в России обвиняют в "распространении коронавирусной инфекции"
Олега Навального (справа) в России обвиняют в "распространении коронавирусной инфекции"
Фото: ЕРА

Люблинский суд Москвы заменил брату российского оппозиционера Алексея Навального Олегу условный срок на реальный по делу о "нарушении санитарных норм" на акции протеста в Москве в январе 2021 года. Об этом 18 февраля сообщил в Twitter его адвокат Никос Параскевов.

"Люблинский суд заменил Олегу Навальному условное наказание по "санитарному делу" на реальное лишение свободы", – написал защитник.

Согласно приговору суда, Навальный должен будет отбывать наказание в колонии строгого режима, сообщает РИА Новости

С ходатайством о замене наказания выступила российская федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), в ведомстве заявили, что брат Алексея Навального не встал на учет в инспекции, сообщал ТАСС

Навальный является фигурантом так называемого "санитарного дела", его обвинили в том, что он призывал в соцсетях выйти 23 января 2021 года на акции в поддержку Алексея Навального, что, по версии следствия, способствовало распространению коронавирусной инфекции.

Всего по "санитарному делу" проходили до 10 человек, части из них приговоры уже зачитали. К полутора годам ограничения свободы была приговорена бывший юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, один год ограничения свободы присудили соратнику Навального Николаю Ляскину, а пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш дали полтора года условно.

24 января 2022 года стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний подала в Мосгорсуд ходатайство с просьбой заменить уловный срок на реальный для Олега Навального по "санитарному делу" – в августе 2021 года его признали виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм (ч. 4 ст. 33, ч. 1 с. 236 Уголовного кодекса РФ) и назначили год испытательного срока.

26 января Навального объявили в розыск в России. В базе данных указано, что розыск связан с уголовным делом, но не уточняется, с каким именно. 

Адвокат Навального Никос Параскевов рассказал "Интерфаксу", что его появление в разыскной базе связано с отсутствием по месту проживания при проверке инспекцией. Журналисты спросили, не покинул ли Навальный Россию. Адвокат сказал, что ему об этом ничего не известно. 

Контекст:

Алексей Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

Теги: Россия, Кипр, Алексей Навальный, тюрьма, розыск, Олег Навальный, суды, ФСИН РФ, исправительная колония, колония
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