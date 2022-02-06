В Петербурге задержан автор знаменитого граффити с изображением Навального – СМИ

Граффити с Навальным закрасили почти сразу после появления Фото: EPA (архив)

По словам защитника, всех четверых доставили в отдел полиции для составления административного протокола о нарушении правил организации акции.

Баннер должен был быть посвящено дню рождения Чанышевой.

Фото: ovd.news

"ОВД-Инфо" пишет, что один из задержанных – автор граффити с Алексеем Навальным, показывающим руками "сердечко", которое было нарисовано на этой же электробудке в апреле 2021 года. Его закрасили на следующий день после появления, а полиция возбудила уголовное дело о вандализме по мотивам политической вражды по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Однако после допроса подозреваемых постановление о возбуждении дела отменили, сообщала "ОВД-Инфо" адвокат Мария Беляева, представляющая одного из авторов рисунка. Имя задержанного по его просьбе не называли.