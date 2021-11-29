Почти половина экс-координаторов штабов Навального уехали из РФ – СМИ

Оппозиционеры, которые недавно уехали из РФ, объяснили это арестом Чанышевой (на фото) – она стала первой задержанной после того, как штабы Навального были объявлены экстремистскими Фото: lchanysheva / Instagram

По подсчетам издания, за пределами России находятся 14 из 38 бывших координаторов, местонахождение троих неизвестно, еще двое не исключили, что эмигрируют.

Некоторым бывшим координаторам трудно покинуть Россию из-за заведенных на них административных и уголовных дел, отмечает издание. Восемь активистов уже являются обвиняемыми по уголовным делам, еще двух проверяют на причастность. Четырем сторонникам оппозиционного политика назначены наказания по разным статьям. В частности, Андрей Боровиков (Архангельск) получил более двух лет колонии за "распространение порнографии" из-за публикации клипа Rammstein, но успел покинуть Россию между решениями первой и апелляционной инстанций.

Бывший глава штаба в Кузбассе Станислав Калиниченко сказал изданию, что во время обыска полиция изъяла, а затем "уничтожила" его паспорт. "Теперь нужно явиться за новым. Естественно, при получении меня могут задержать", – добавил он.

Только девять бывших координаторов, включая двух городских депутатов, продолжают заниматься политикой; семь из них открыли собственные проекты.

За последнюю неделю стало известно об отъезде из РФ двух бывших руководителей штабов Навального: Сергея Бойко из Новосибирска и Ирины Фатьяновой из Санкт-Петербурга. Они оба объяснили отъезд возбуждением уголовного дела против бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой.

Чанышева стала первой задержанной по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ после того, как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального.