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Почти половина экс-координаторов штабов Навального уехали из РФ – СМИ

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Оппозиционеры, которые недавно уехали из РФ, объяснили это арестом Чанышевой (на фото) она стала первой задержанной после того, как штабы Навального были объявлены экстремистскими
Оппозиционеры, которые недавно уехали из РФ, объяснили это арестом Чанышевой (на фото) – она стала первой задержанной после того, как штабы Навального были объявлены экстремистскими
Фото: lchanysheva / Instagram

Около половины бывших координаторов региональных штабов российского оппозиционера Алексея Навального уехали из страны или собираются это сделать. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По подсчетам издания, за пределами России находятся 14 из 38 бывших координаторов, местонахождение троих неизвестно, еще двое не исключили, что эмигрируют. 

Некоторым бывшим координаторам трудно покинуть Россию из-за заведенных на них административных и уголовных дел, отмечает издание. Восемь активистов уже являются обвиняемыми по уголовным делам, еще двух проверяют на причастность. Четырем сторонникам оппозиционного политика назначены наказания по разным статьям. В частности, Андрей Боровиков (Архангельск) получил более двух лет колонии за "распространение порнографии" из-за публикации клипа Rammstein, но успел покинуть Россию между решениями первой и апелляционной инстанций.

Бывший глава штаба в Кузбассе Станислав Калиниченко сказал изданию, что во время обыска полиция изъяла, а затем "уничтожила" его паспорт. "Теперь нужно явиться за новым. Естественно, при получении меня могут задержать", – добавил он.

Только девять бывших координаторов, включая двух городских депутатов, продолжают заниматься политикой; семь из них открыли собственные проекты.

За последнюю неделю стало известно об отъезде из РФ двух бывших руководителей штабов Навального: Сергея Бойко из Новосибирска и Ирины Фатьяновой из Санкт-Петербурга. Они оба объяснили отъезд возбуждением уголовного дела против бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой.

Чанышева стала первой задержанной по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ после того, как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального.

Контекст:

Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".

Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.

Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили "государственной тайной", сообщал директор ФБК Иван Жданов.

В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК". 

9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет. 

Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его самого и его сторонников отступить от своих целей.

В сентябре 2021 года в отношении Алексея Навального, а также его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова в РФ возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.

Согласно ст. 282 УК РФ, создание экстремистского сообщества и руководство им наказывается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. руб. либо лишением свободы на срок от шести до 10 лет.

Теги: Россия, оппозиция, Алексей Навальный, политика, активист, эмиграция, уголовное дело
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