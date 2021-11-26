Еще один соратник Навального, экс-глава штаба в Новосибирске, покинул РФ

По словам Бойко, решение он принял после ареста бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которая стала первой задержанной по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ после того, как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального.

"В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию. Более того, по моим данным, такие материалы уже есть. Поскольку я не вижу ни одного аргумента, как мое возвращение и помещение в СИЗО поможет российскому обществу справиться с узурпацией власти оккупантами, в ближайшее время мы решили не возвращаться в страну", – сказал Бойко.

Он подчеркнул, что надеется вернуться в РФ "как можно скорее".

На вопрос "почему все уезжают, а один Алексей сидит в колонии", заданный в эфире "Дождя", Бойко ответил, что у него нет известности Навального, и если он сядет – это не принесет никакой пользы и будет бессмысленно.

Он также является депутатом горсовета Новосибрска, но считает, что отъезд на его депутатской деятельности никак не скажется. Его коллега Антон Картавин заявил, что Бойко "остается депутатом, его помощники продолжат вести прием каждый вторник, работать в округе, в комиссиях и на сессии".

В ноябре Россию также покинула Ирина Фатьянова, экс-глава штаба Навального в Санкт-Петербурге.