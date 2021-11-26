Еще один соратник Навального, экс-глава штаба в Новосибирске, покинул РФ

По словам Бойко, решение он принял после ареста бывшей главы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой, которая стала первой задержанной по ч. 1 ст. 282.1 (создание экстремистского сообщества) Уголовного кодекса РФ после того, как суд запретил и признал экстремистскими штабы и Фонд борьбы с коррупцией Навального.
"В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск, и все остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию. Более того, по моим данным, такие материалы уже есть. Поскольку я не вижу ни одного аргумента, как мое возвращение и помещение в СИЗО поможет российскому обществу справиться с узурпацией власти оккупантами, в ближайшее время мы решили не возвращаться в страну", – сказал Бойко.
Он подчеркнул, что надеется вернуться в РФ "как можно скорее".
На вопрос "почему все уезжают, а один Алексей сидит в колонии", заданный в эфире "Дождя", Бойко ответил, что у него нет известности Навального, и если он сядет – это не принесет никакой пользы и будет бессмысленно.
Он также является депутатом горсовета Новосибрска, но считает, что отъезд на его депутатской деятельности никак не скажется. Его коллега Антон Картавин заявил, что Бойко "остается депутатом, его помощники продолжат вести прием каждый вторник, работать в округе, в комиссиях и на сессии".
В ноябре Россию также покинула Ирина Фатьянова, экс-глава штаба Навального в Санкт-Петербурге.
Прокуратура Москвы 16 апреля этого года потребовала признать фонды и штабы Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят "создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции".
Штабы Навального в разных городах РФ объявили о приостановке деятельности. 26 апреля прокуратура Москвы временно запретила их работу до решения Мосгорсуда по иску о признании штабов политика экстремистскими организациями.
Дела о признании ФБК экстремистской организацией объявили "государственной тайной", сообщал директор ФБК Иван Жданов.
В начале июня президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает участвовать в выборах людям, причастным к деятельности экстремистской или террористической организации. В РФ его назвали "законом против ФБК".
9 июня Мосгорсуд признал основанные Навальным организации экстремистскими. Теперь деятельность фондов официально запрещена, а их члены и даже просто сторонники, согласно новому закону, не смогут избираться в законодательные органы всех уровней на протяжении нескольких лет.
Навальный заявил, что решение Мосгорсуда не заставит его самого и его сторонников отступить от своих целей.
В сентябре 2021 года в отношении Алексея Навального, а также его сторонников Леонида Волкова и Ивана Жданова в РФ возбудили уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом.
Согласно ст. 282 УК РФ, создание экстремистского сообщества и руководство им наказывается штрафом в размере от 400 до 800 тыс. руб. либо лишением свободы на срок от шести до 10 лет.