ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко пообещал сесть за стол переговоров с Тихановской, если Путин сделает то же с "предателем" Навальным

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко (слева) во время интервью с Розенбергом (справа) отметил, что Навальный не оппозиционер для Путина
Лукашенко (слева) во время интервью с Розенбергом (справа) отметил, что Навальный – не оппозиционер для Путина
Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, в интервью BBC пообещал сесть за стол переговоров с оппозиционеркой Светланой Тихановской, как только глава Кремля Владимир Путин начнет переговоры с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Текстовая версия интервью опубликована 22 ноября на сайте "Русской службы BBC".

Корреспондент BBC Стив Розенберг во время беседы с Лукашенко отметил, что Путин посоветовал ему общаться с оппозицией. Розенберг спросил у политика, будет ли он это делать.

"Путин – не знаю кому – вам советовал, еще кому-то советовал – он мне ничего не советовал. Я с ним разговаривал вот сейчас больше часа, и никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал", – сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос, политик провел параллели.

"Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, "Навальный – продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров".

"Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России… А оппозицией у него можно назвать коммунистов", – считает Лукашенко.

Путин не признает находящегося в колонии Навального оппозиционным политиком, глава Кремля также не называет вслух его фамилию.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов. Она утверждала, что покинуть страну ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, Алексей Навальный, протесты, переговоры, президент, интервью, власть, разгон, Светлана Тихановская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
"Горжусь быть ее сыном". Яценюк показал свою мать, которой исполнилось 78 лет
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
  Измена накануне свадьбы и спонтанное замужество с поклонником-учителем. Вышел трейлер романтической комедии с участием Лопес. Видео
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Роскошная вы, Жанна". Бадоева показала свадебные фото с третьим мужем – итальянским бизнесменом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
"Так молодо выглядит", "Какой красивый парень". Алина Паш показала отца с голым торсом
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
  "В ответ на несогласие на групповой секс плюнул в лицо". Певица Луна рассказала, как рассталась с Бардашем
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
Экс-возлюбленная Владимира Кличко похвасталась отдыхом на Таити
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
  Конфликт между экс-участницами "НеАнгелов". Певица Viktoria рассказала, как отреагировала Каминская на скандальное видео с тортом
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
"Мои глаза попали в рай", "Нежность". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова позировала топлес с венком на голове
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
Винник отменил два ближайших концерта по состоянию здоровья. Артист заявил, что не может выйти на сцену
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Дикусар: Я привык к прекрасным женщинам по жизни. Но сейчас на это смотрит вся страна
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
  Данилко упрекнул Полякову за то, что она не узнала свою песню на шоу "Маска"
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
"Похожа на позднюю Пугачеву". "Красивая и ножки хорошие". Тина Кароль снялась на улице в наряде, оголяющем бедра
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
Названы победители музыкальной премии American Music Awards 2021
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
  Дизайнер Елены Зеленской Катя Сильченко о своем разводе: Мы жили в разных странах. На тот момент, увы, Крым ампутировали
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
"Такое сексуальное тело", "Что за бомба?". Легкоатлетка Бех-Романчук обнародовала горячее фото в бикини
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
  "У меня будет девочка". Дмитрий Коляденко рассказал о будущем отцовстве
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта опять оделась как "пацанка" (276026)
2
"Коллеги-женщины завели в комнату и закрыли дверь". Соколова рассказала о сексуальных домогательствах на ТВ (234359)
3
"Писюху не обязательно было выставлять", "Женские органы видно". Астафьева снялась в обнимку с Горбуновым, засветив пах (223349)
4
"Сведет с ума каждого". Блогер Пустовит крупным планом показала ягодицы и промежность (221078)
5
"Хорошая милф". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в бикини показала пышные формы со всех ракурсов (95742)
6
"Чмокать и чмокать", "Вся одежда в стирке?" Голая MamaRika сделала селфи (90407)
7
"Пожар", "Прям кобра". Лобода снялась топлес, разведя ноги в кружевных штанах (88375)
8
"Клоунада, лишь бы деньги содрать, аферисты". В финал "Танцев со звездами" внезапно прошли три, а не две пары (42293)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS