Лукашенко пообещал сесть за стол переговоров с Тихановской, если Путин сделает то же с "предателем" Навальным

Лукашенко (слева) во время интервью с Розенбергом (справа) отметил, что Навальный – не оппозиционер для Путина Фото: president.gov.by

Текстовая версия интервью опубликована 22 ноября на сайте "Русской службы BBC".

Корреспондент BBC Стив Розенберг во время беседы с Лукашенко отметил, что Путин посоветовал ему общаться с оппозицией. Розенберг спросил у политика, будет ли он это делать.

"Путин – не знаю кому – вам советовал, еще кому-то советовал – он мне ничего не советовал. Я с ним разговаривал вот сейчас больше часа, и никаких советов с его стороны ни по одному из вопросов я не услышал", – сказал Лукашенко.

Отвечая на вопрос, политик провел параллели.

"Вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, "Навальный – продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров".

"Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России… А оппозицией у него можно назвать коммунистов", – считает Лукашенко.

Путин не признает находящегося в колонии Навального оппозиционным политиком, глава Кремля также не называет вслух его фамилию.