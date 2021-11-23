Грозев: Навальный перед вылетом в РФ мне сказал: "До этого я был главным дразнителем Путина, а теперь – ты. Осторожней"

Христо Грозев, Юлия Навальная и Алексей Навальный в декабре 2020 года в Германии, перед возвращением российского оппозиционера в РФ Фото: navalny / Instagram

"[Меня охраняет подразделение] Cobra, которое занимается безопасностью и президента Австрии, например", – сказал Грозев, который сейчас живет в Австрии.

Гордон спросил, после какого расследования Грозев почувствовал, что нужно усилить свою безопасность.

Расследователь ответил, что это был "кумулятивный процесс", но серьезно он задумался об этом после выхода расследования об убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили и предупреждения немецкой полиции. В Bellingcat считают, что убийство Хангошвили, которое произошло 23 августа 2019 года, было организовано спецподразделением ФСБ "Вымпел". Расследователи выяснили, что предполагаемый киллер Вадим Красиков (его задержали в день убийства Хангошвили) часто общался с представителями "Вымпела" и посещал закрытые базы российской спецслужбы.

"[После выхода этого расследования] немецкая полиция получила информацию по своим каналам, что есть повышенный уровень риска по отношению ко мне. И они попросили австрийские службы выставить мне охрану. Так что я впервые реально ощутил: если они думают так, то я тоже должен больше считаться с этим", – рассказал Грозев.

Расследователь также задумался о безопасности после разговора с российским оппозиционером, автором антикоррупционных расследований Алексеем Навальным, которого, как предполагают в Bellingcat, отравила группа сотрудников ФСБ. После отравления Навальный проходил реабилитацию в Германии, но в январе 2021 года решил вернуться в Россию. После прилета он был задержан, а позже арестован.

"До того, как он вылетел в Россию, он мне сказал: "Имей в виду, что до сих пор я был главным дразнителем [президента РФ Владимира] Путина, а с этого момента – ты. Осторожней". Я задумался тогда... Если я действительно главный дразнитель, второй в очереди, это требует другого отношения к этому риску. Не потому, что я боюсь, а потому, что моя семья не должна платить за мое хобби и мое увлечение", – сказал Грозев.

Гордон спросил у расследователя, боится ли он, что российская власть попытается отравить его с помощью яда из группы "Новичок", как это произошло с Навальным и другими оппонентами Кремля.

"Не боюсь, но предполагаю, что это возможно. Обтираю ручки двери до того, как их открываю (в 2018 году в британском Солсбери было совершено покушение на бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля. Следствие предполагает, что за этим стоят российские спецслужбы и что нервно-паралитический агент "Новичок" был нанесен на ручку в доме Скрипаля. – "ГОРДОН"). Но если позволить им контролировать мою жизнь и диктовать, как жить, это будет очередной их победой. Поэтому нет, кардинальных изменений в моей жизни я не буду делать", – подчеркнул Грозев.

Интервью с Грозевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00