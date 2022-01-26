Грозев о реакции западных зрителей на фильм о Навальном: Мы должны с Россией общаться, как с Северной Кореей

Последний раз съемочная группа была с Навальным, когда его задержали на погранконтроле при въезде в РФ Фото: ЕРА

На вопрос журналистов о реакции западных зрителей, Грозев сказал: "Я разговаривал со многими людьми, которые посмотрели фильм, и они говорили: "Я этого не знал. Не знал, что в 21 веке есть такое государство первого мира, существует рядом с нами и мы с ним общаемся, как будто они нормальное государство. Нужно с ними общаться, будто они Северная Корея, умноженная на сто. С ядерным оружием".

Грозев назвал фильм очень честным и откровенным. По его словам, Навальный ответил на все вопросы, которые ему задали создатели ленты.

Американский телеканал СNN и стриминговый сервис HBO Max сняли фильм об отравлении "Новичком" Навального, о его лечении и возвращении в Россию.

Оппозиционер рассказал, что решение о съемках было принято, когда он еще находился в больнице. Они проходили в формате "вы делайте, что планировали, занимайтесь своими делами, а мы просто будем ходить с камерой и снимать". Снимала сначала на телефон соратница Навального, руководительница отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих.

Последний раз съемочная группа была с Навальным в тот момент, когда его задержали на погранконтроле при въезде в Россию.