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Грозев о реакции западных зрителей на фильм о Навальном: Мы должны с Россией общаться, как с Северной Кореей

Последний раз съемочная группа была с Навальным, когда его задержали на погранконтроле при въезде в РФ
Последний раз съемочная группа была с Навальным, когда его задержали на погранконтроле при въезде в РФ
Фото: ЕРА

Главный расследователь Bellingcat Христо Грозев поделился впечатлениями от допремьерного просмотра документального фильма об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Свои впечатления он рассказал 26 января в эфире "Эхо Москвы".

На вопрос журналистов о реакции западных зрителей, Грозев сказал: "Я разговаривал со многими людьми, которые посмотрели фильм, и они говорили: "Я этого  не знал. Не знал, что в 21 веке есть такое государство первого мира, существует рядом с нами и мы с ним общаемся, как будто они нормальное государство. Нужно с ними общаться, будто они Северная Корея, умноженная на сто. С ядерным оружием".

Грозев назвал фильм очень честным и откровенным. По его словам, Навальный ответил на все вопросы, которые ему задали создатели ленты.

Американский телеканал СNN и стриминговый сервис HBO Max сняли фильм об отравлении "Новичком" Навального, о его лечении и возвращении в Россию.

Оппозиционер рассказал, что решение о съемках было принято, когда он еще находился в больнице. Они проходили в формате "вы делайте, что планировали, занимайтесь своими делами, а мы просто будем ходить с камерой и снимать". Снимала сначала на телефон соратница Навального, руководительница отдела расследований "Фонда борьбы с коррупцией" Мария Певчих.

Последний раз съемочная группа была с Навальным в тот момент, когда его задержали на погранконтроле при въезде в Россию.

Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу Путина.

Расследование Bellingcat, The Insider, CNN и Der Spiegel, в котором сообщалось, что Навального отравила группа сотрудников ФСБполучило новостную премию "Эмми".

21 декабря Навальный обнародовал видео, как он звонил вероятному сотруднику ФСБ, члену группы отравителей Константину Кудрявцеву. Политик представился помощником секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева и "попросил прояснить моменты, необходимые для доклада начальству". Собеседник Навального подтвердил факт проведения операции и сказал, что тот выжил лишь благодаря стечению обстоятельств, а также рассказал, что отравляющее вещество нанесли на его нижнее белье. В ФСБ назвали подделкой разговор Навального с вероятным отравителем.

В 2021 году в Bellingcat сообщили, что информация о передвижении группы сотрудников ФСБ, которая, вероятно, отравила Навального, дает основания полагать, что эти люди причастны к другим аналогичным операциям.

После возвращения Навального в Россию в январе 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. Политик сообщил, что его поставили на учет как склонного к побегу 18 февраля. В октябре руководство Покровской колонии сняло его с профилактического учета как склонного к побегу и поставило на учет как экстремиста и террориста.

После отравления Навального ряд западных стран ввели санкции против России, в том числе против предполагаемых сотрудников ФСБ, причастных к отравлению.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря 2021 года заявил, говоря "о человеке, которого якобы отравили" (фамилию Навального Путин не произносит), что надо "перевернуть эту страницу". По его словам, нет "ни одного материала", подтверждающего отравление

Теги: Россия, Алексей Навальный, Северная Корея, Эхо Москвы, расследование, Bellingcat, Христо Грозев, отравление Навального
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