  "Если надо – мы отравим. Легко". 74-Васильева заявила, что считает Навального шпионом

"Навальный вам почему не нравится?" – спросила у 74-летней актрисы журналистка Ирина Шихман.
"А лицо мне его не нравится. Внешне не нравится. Я ему не верю. Я думаю, что Навальный – я, конечно, вызову припадок смеха, но я думаю, что он шпион. Или немецкий, или американский. Он не наш. Или уж какая-нибудь такая интрига, что он наш, и проделывает это для того, чтобы понять, кто за кого, кто с кем. Но даже если он на благо нашего народа действует, все равно мне не нравится", – высказалась Васильева.
Она отметила, что не верит в то, что Навального отравили.
"Зачем надо было травить и не отравить? Если травить – так отравите! У нас же есть такие возможности. Если надо – мы отравим. Легко", – заявила она.
"Вы считаете, что это подстроил Навальный? Зачем?" – уточнила Шихман.
"Конечно, чтобы обвинить, что у нас такое тоталитарное государство страшное. Вот у меня пока так все укладывается пока", – резюмировала актриса.
В этом же интервью Васильева заявила, что доверяет президенту РФ Владимиру Путину.
Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, которым он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
После возвращения Навального в Россию 17 января 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
С марта прошлого года Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. В октябре руководство Покровской колонии поставило его на учет как экстремиста и террориста.
Васильева внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины".