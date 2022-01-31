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31 января, 2022
 
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"Если надо – мы отравим. Легко". 74-Васильева заявила, что считает Навального шпионом

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Васильева о Навальном: Лицо мне его не нравится
Васильева о Навальном: Лицо мне его не нравится
Фото: vasileva_vtg / Instagram

74-летняя российская актриса Татьяна Васильева в интервью, которое 30 января вышло на YouTube-канале "А поговорить?", заявила, что ей не нравится российский оппозиционер Алексей Навальный, которого она считает иностранным шпионом.

"Навальный вам почему не нравится?" – спросила у 74-летней актрисы журналистка Ирина Шихман.

"А лицо мне его не нравится. Внешне не нравится. Я ему не верю. Я думаю, что Навальный – я, конечно, вызову припадок смеха, но я думаю, что он шпион. Или немецкий, или американский. Он не наш. Или уж какая-нибудь такая интрига, что он наш, и проделывает это для того, чтобы понять, кто за кого, кто с кем. Но даже если он на благо нашего народа действует, все равно мне не нравится", – высказалась Васильева.

Она отметила, что не верит в то, что Навального отравили.

"Зачем надо было травить и не отравить? Если травить – так отравите! У нас же есть такие возможности. Если надо – мы отравим. Легко", – заявила она.

"Вы считаете, что это подстроил Навальный? Зачем?" – уточнила Шихман.

"Конечно, чтобы обвинить, что у нас такое тоталитарное государство страшное. Вот у меня пока так все укладывается пока", – резюмировала актриса.

В этом же интервью Васильева заявила, что доверяет президенту РФ Владимиру Путину.

ВИДЕО
Видео: А поговорить?/ YouTube
Контекст:

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса "Новичок". Самолет, которым он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику "Шарите". Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

После возвращения Навального в Россию 17 января 2021 года его арестовали по делу "Ив Роше", в рамках которого он ранее получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок на реальный по делу "Ив Роше". С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

С марта прошлого года Навальный находится в колонии во Владимирской области, в городе Покров. В октябре руководство Покровской колонии поставило его на учет как экстремиста и террориста.

Васильева внесена в базу сайта "Миротворец" за "сознательное нарушение государственной границы Украины".

Теги: Россия, Владимир Путин, Алексей Навальный, покушение, политика, Татьяна Васильева
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