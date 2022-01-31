  "Если надо – мы отравим. Легко". 74-Васильева заявила, что считает Навального шпионом

"Навальный вам почему не нравится?" – спросила у 74-летней актрисы журналистка Ирина Шихман.

"А лицо мне его не нравится. Внешне не нравится. Я ему не верю. Я думаю, что Навальный – я, конечно, вызову припадок смеха, но я думаю, что он шпион. Или немецкий, или американский. Он не наш. Или уж какая-нибудь такая интрига, что он наш, и проделывает это для того, чтобы понять, кто за кого, кто с кем. Но даже если он на благо нашего народа действует, все равно мне не нравится", – высказалась Васильева.

Она отметила, что не верит в то, что Навального отравили.

"Зачем надо было травить и не отравить? Если травить – так отравите! У нас же есть такие возможности. Если надо – мы отравим. Легко", – заявила она.

"Вы считаете, что это подстроил Навальный? Зачем?" – уточнила Шихман.

"Конечно, чтобы обвинить, что у нас такое тоталитарное государство страшное. Вот у меня пока так все укладывается пока", – резюмировала актриса.

В этом же интервью Васильева заявила, что доверяет президенту РФ Владимиру Путину.

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